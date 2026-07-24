Acordaron un protocolo para recorrer senderos con yaguaretés en el Parque Nacional Iberá

En coincidencia con el pico de las vacaciones de invierno y una ocupación hotelera que alcanza el 80% en los accesos al humedal, la Administración de Parques Nacionales (APN) destrabó las pautas operativas para la recepción de visitantes en el Parque Nacional Iberá.

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Tras una serie de reuniones tecnicas con la Cámara de Turismo del Iberá, las autoridades acordaron un esquema de manejo complementario al del Parque Provincial para la circulación en senderos con presencia del yaguareté.

La resolución técnica llega para dar previsibilidad a las actividades turísticas en el Portal Laguna Iberá, con eje en la localidad de Colonia Carlos Pellegrini. Ante el incremento estacional de la demanda, las partes acordaron coordinar esfuerzos públicos y privados para dinamizar la labor de los prestadores de servicios y guías locales, garantizando los estándares de conservación.

Al respecto de las pautas acordadas, el presidente de la APN, Sergio Álvarez, precisó: "Se conformó una unidad técnica de apoyo con la participación activa de los principales referentes de las Direcciones Nacionales para reforzar los aspectos operativos y la comunicación en materia de prevención y turismo responsable, con el objeto de promover la convivencia armónica con la fauna silvestre en la zona".

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Articulación interinstitucional en Colonia Carlos Pellegrini

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Turismo del Iberá, Estrella Losada, valoró "los esfuerzos de la Administración de Parques Nacionales y sus equipos técnicos destinados a implementar una estrategia específica para resolver la accesibilidad sostenida al Portal Laguna Iberá durante el período de vacaciones de invierno".

El plan operativo contempla la intervención coordinada entre la APN, el Gobierno de la Provincia de Corrientes, el Municipio de Carlos Pellegrini, el sector privado y la Fundación Rewilding Argentina. Esta articulación busca sostener la posicion del área protegida como un referente regional en ecoturismo.

Los Esteros del Iberá alcanzaron un 80 % de ocupación en las vacaciones de invierno

Desde los organismos oficiales recordaron que la localidad de Carlos Pellegrini cuenta con la infraestructura y la conectividad necesarias para recibir a los contingentes. Ante el elevado flujo de reservas, se recomendó a los viajeros realizar contrataciones previas y consultar la oferta habilitada a través de los portales institucionales de turismo (www.camaraturismoibera.com.ar / www.ibera.gob.ar).