La velocidad de rotación de la Tierra volvió a registrar una aceleración atípica este 22 de julio, alcanzando una marca histórica al completar su giro sobre el propio eje en menos de los habituales 86.400 segundos que componen un día solar estándar.

El fenómeno fue detectado por los instrumentos del Servicio Internacional de Sistemas de Referencia y Rotación de la Tierra, entidad global encargada de monitorear la duración exacta de cada jornada mediante relojes atómicos de alta precisión.

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La variación registrada durante esta fecha ubicó a la jornada entre las más breves registradas desde 1960, cuando comenzaron a llevarse los registros digitales oficiales. Tradicionalmente, los astrónomos asumían que la vibración de las mareas y la atracción gravitacional ejercida por la Luna provocaban una paulatina desaceleración terrestre, pero en los últimos años la tendencia sufrió un giro inesperado.

Los científicos explican que las desviaciones en el eje de rotación, denominadas por los especialistas como el bamboleo de Chandler, juegan un papel determinante en la alteración del pulso cósmico del planeta.

A esta fluctuación en el bamboleo geográfico se le suman los efectos directos del deshielo acelerado en los polos, un proceso hidrológico que redistribuye miles de millones de toneladas de agua hacia el ecuador.

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Esta redistribución de masas genera un efecto físico similar al de un patinador sobre hielo que acelera su giro cuando aproxima los brazos al cuerpo, modificando el momento de inercia de la masa terrestre.

A su vez, los especialistas en geofísica apuntan a los complejos movimientos fluidos en el núcleo interno de hierro fundido, cuyas corrientes magnéticas alteran directamente el empuje tectónico externo. A pesar de que la diferencia temporal representa apenas una fracción de milisegundos por debajo de las 24 horas, sus consecuencias prácticas en el ámbito tecnológico contemporáneo resultan de notable relevancia.

Los sistemas de navegación por satélite, la infraestructura de telecomunicaciones globales y los mercados financieros internacionales dependen absolutamente del Tiempo Universal Coordinado para mantener sincronizadas sus transacciones.

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Si la velocidad terrestre mantiene esta aceleración sostenida, los organismos internacionales competentes deberán evaluar por primera vez la aplicación de un segundo intercalar negativo para ajustar los relojes atómicos a la realidad astronómica.

Mientras las mediciones continúan bajo estricto escrutinio de la comunidad científica, la Tierra ha dejado constancia de que el ritmo de su propia marcha mantiene interrogantes abiertos para la física moderna.