Astrónomos descubren la primera atmósfera en un planeta rocoso y habitable similar a la Tierra

Un equipo internacional de astrónomos logró un hito sin precedentes en la exploración espacial al detectar, por primera vez en la historia, una atmósfera alrededor de un planeta rocoso ubicado en la zona habitable de su estrella.

El hallazgo se centró en el exoplaneta LHS 1140 b, un mundo templado situado a unos 48 años luz de la Tierra, lo que abre una nueva era en la búsqueda de firmas biológicas y condiciones aptas para la vida fuera de nuestro sistema solar.

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Mediante el uso del sofisticado espectrógrafo infrarrojo WINERED, montado en el telescopio Magellan Clay del Observatorio Las Campanas en Chile, el grupo de científicos captó firmas de helio escapando de la atmósfera del planeta hacia el espacio exterior durante un tránsito estelar en el año 2024.

Según Space.com, principal difusor de los detalles técnicos del descubrimiento, la presencia de helio en las capas superiores del exoplaneta constituye la primera evidencia observacional directa de una atmósfera en un planeta de composición rocosa y tamaño comparable al terrestre dentro de una zona templada, terminando con décadas de infructuosas búsquedas en mundos extremadamente calientes u hostiles.

LHS 1140 b, descubierto originalmente en 2017, es lo que los expertos denominan una "super-Tierra". Posee una masa equivalente a 5,6 veces la de nuestro planeta y un radio un 70% mayor. El planeta orbita alrededor de una enana roja fría, denominada LHS 1140, completando una vuelta cada 24,7 días, una distancia que lo ubica justo en el rango de temperaturas ideal para que el agua se mantenga en estado líquido sobre su superficie.

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Mediante el uso del sofisticado espectrógrafo infrarrojo WINERED, montado en el telescopio Magellan Clay del Observatorio Las Campanas en Chile, el grupo de científicos captó firmas de helio escapando de la atmósfera del planeta hacia el espacio exterior durante un tránsito estelar en el año 2024.

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LHS 1140 b, descubierto originalmente en 2017, es lo que los expertos denominan una "super-Tierra". Posee una masa equivalente a 5,6 veces la de nuestro planeta y un radio un 70% mayor.

"Un planeta necesita tres ingredientes clave para ser habitable: ser rocoso, tener la temperatura adecuada para el agua líquida y contar con una atmósfera que actúe como escudo contra la radiación y retenga esa humedad", sostuvo Cherubim.