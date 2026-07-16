System of a Down tildó de “mufa” a Oasis tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina: “La culpa es de ellos”

La histórica y agónica victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo reavivó la clásica rivalidad deportiva entre ambas naciones. El impacto del partido trascendió la cancha y se trasladó de inmediato al plano de la música, dejando como saldo algunos cruces de lo más inesperados.

El ejemplo más claro se vivió el miércoles por la noche en el imponente estadio del Tottenham Hotspur, en Londres, donde la banda estadounidense de metal alternativo System of a Down se presentó ante miles de fanáticos británicos. Dado que el show coincidía exactamente con el desarrollo de la semifinal del Mundial, el guitarrista de la banda, Daron Malakian, se encargó de seguir el minuto a minuto del encuentro y mantener actualizado al público sobre lo que ocurría en el campo de juego.

La eterna juventud de los Rolling Stones: así es el nuevo disco de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"La culpa es de Oasis": la picante chicana de Daron Malakian

El ambiente en el estadio londinense se tensó por completo en el tramo final del partido. Cuando Malakian anunció desde el escenario que la Argentina había conseguido el empate provisorio por medio de Enzo Fernández, una enorme ola de abucheos y silbidos se apoderó de la multitud inglesa.

Lejos de intimidarse por la reacción de los asistentes, el guitarrista aprovechó la oportunidad para desempolvar una vieja y conocida disputa y lanzó una frase que no tardó en volverse viral en las redes sociales: "Si pierden, la culpa es de Oasis", disparó con ironía desde el micrófono.

Cuando Malakian anunció desde el escenario que la Argentina había conseguido el empate provisorio, una enorme ola de abucheos y silbidos se apoderó de la multitud inglesa

Ante la insistencia de los silbidos del público local, Malakian redobló la apuesta de inmediato: "No me abucheen a mí, abucheen a Oasis". La broma de la banda tiene un trasfondo muy claro: hace años, Noel Gallagher cargó duramente contra ellos en una entrevista al asegurar que estaba "vivo para escuchar a la peor banda de todos los tiempos". Con la dolorosa eliminación inglesa consumada, el músico de System of a Down encontró la venganza perfecta devolviéndole la gentileza a los de Mánchester con una alta dosis de humor negro.

Argentina prepara la Final relajado y a pura sonrisa: Nueva York y España esperan por Messi

Del lamento de Mick Jagger a la llamativa reacción de Liam Gallagher

El folclore musical alrededor del partido no terminó ahí. En los palcos del estadio de Atlanta, las cámaras de la transmisión oficial captaron la reacción de otra leyenda del rock británico: Mick Jagger. El líder de The Rolling Stones, que había manifestado previamente su confianza en que la Argentina llegaría lejos en el certamen, no pudo ocultar su profunda frustración. Su gesto negando con la cabeza tras el gol definitivo de Lautaro Martínez se transformó rápidamente en meme.

Mick Jagger, que había manifestado previamente su confianza en que la Argentina llegaría lejos en el certamen, no pudo ocultar su profunda frustración

Por su parte, y de manera bastante llamativa tras los dichos de System of a Down, el menor de los hermanos Gallagher, Liam, decidió dejar de lado el lamento y optó por la caballerosidad deportiva al felicitar públicamente en sus redes sociales a la "Scaloneta" por su pase a la gran final del Mundial FIFA 2026.

API/MSS