En la antesala del cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra, uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, el cantante Joaquín Levinton sorprendió a los fanáticos con una particular versión de "Wonderwall", el clásico de Oasis, adaptada especialmente para alentar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. La reinterpretación, se viralizó en redes sociales, mezcla el espíritu del histórico hit británico con referencias bien argentinas, en una previa cargada de expectativa y emoción.

"Para los argentinos no es solo un partido": por qué Argentina vs. Inglaterra reaviva el debate por Malvinas

La iniciativa llega en un contexto especial: el duelo entre argentinos e ingleses siempre despierta un interés adicional por su rica historia deportiva relacionada con el gol de Diego y la emblemática ‘Mano de Dios’ y la rivalidad que se forjó a partir del Mundial de México 86. Por otro lado, el vínculo con la fibra íntima que mueve a los futboleros de todo el territorio nacional y la huella de las Islas Malvinas en la historia argentina.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con el estilo descontracturado que caracteriza al líder de Turf, la canción incorpora guiños futboleros y referencia al sentimiento nacional, apelando a interpelar a los hinchas que acompañan al equipo a la distancia y los que están en los estadios de Estados Unidos.

El video no tardó en viralizarse y ya obtuvo múltiples reproducciones en plataformas digitales y en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron lo compartieron y celebraron la original propuesta para acompañar a Messi y al resto del plantel albiceleste.

El hit de Oasis, pero bien argentino

La nueva versión mantiene la melodía inconfundible de "Wonderwall", una de las canciones más emblemáticas de Oasis, pero reemplaza parte de su letra original por frases dedicadas a la Selección Argentina, sus jugadores y el sueño de llegar a una nueva final mundialista.

Argentina-Inglaterra: 15 capítulos y 17 protagonistas cordobeses

La elección del tema musical, no fue casual, lanzado en 1995 como parte del álbum (What's the Story) Morning Glory? es uno de los mayores éxitos internacionales de Oasis y una de las canciones más reconocidas del britpop.

Paradójicamente, una composición nacida en Inglaterra ahora se transforma en un himno de apoyo para la selección Argentina en un partido frente al combinado inglés, un detalle que no pasó inadvertido entre los fanáticos.

La reversión viral de "Wonderwall" por Joaquín Levinton

La reinterpretación de Levinton conserva la esencia musical del clásico, pero le imprime un tono festivo, pensado para ser coreado por miles de hinchas durante la jornada del partido.

Suspenden las clases en Chaco durante la tarde y la noche por el partido Argentina-Inglaterra

El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra genera una enorme expectativa tanto por el presente futbolístico de ambos equipos como por el peso histórico de este clásico internacional.

La versión de Joaquín Levinton se suma a esa tradición, combinando música y fútbol en un momento decisivo del torneo.

PM/ff