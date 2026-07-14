Argentina-Inglaterra: 15 capítulos y 17 protagonistas cordobeses

La rivalidad entre las selecciones de Argentina e Inglaterra comenzó hace 60 años en Wembley, alcanzó su pico de tensión dos décadas más tarde en el Estadio Azteca y este miércoles se renovará en Atlanta, donde estará en juego ni más ni menos que el pase a la final de la XXIII Copa de la Fifa.

Antes y después de los recordados cuartos de final de Inglaterra 1966 y de México 1986, hubo otros tres enfrentamientos mundialistas, en las fases de grupos de Chile 1962 (1-3 en Rancagua) y Corea del Sur-Japón 2002 (0-1 en Sapporo), y otro mano a mano definitorio en octavos de final de Francia 1998, con empate 2-2 y victoria albiceleste en los penales. En los cinco partidos mencionados hubo presencia de futbolistas cordobeses.

NUESTRO ‘BOCHA’. Raúl Alberto Páez, el segundo en la fila de los parados, participó del primer Argentina-Inglaterra en los Mundiales. /// CEDOC PERFIL

En el partido que se disputó en territorio chileno el 2 de junio de 1962, el labordense Raúl Alberto ‘Bocha’ Páez, primer embajador mediterráneo en la historia de los Mundiales, ocupó el lateral derecho en el elenco dirigido por Juan Carlos Lorenzo. Aquella fue la segunda y última participación del defensor de San Lorenzo de Almagro en el certamen, donde Argentina quedó tercera en el Grupo 4, tras un periplo que también incluyó un triunfo por la mínima diferencia ante Bulgaria y un empate sin goles con Hungría.

El 23 de julio de 1966, en el polémico triunfo 1-0 que el elenco anfitrión obtuvo en Londres para avanzar a semifinales y dejar fuera de competencia al representativo de la AFA, Rolando Hugo Irusta, arquero de Lanús y oriundo de Noetinger, ocupó un lugar en el banco de suplentes.

El inolvidable reencuentro entre Argentina e Inglaterra, dos décadas más tarde en México, tendría a dos jugadores de nuestra provincia en cancha, ya que Oscar Alfredo Ruggeri (nacido en Rosario y anotado en el Registro Civil de Corral de Bustos) y el capitalino José Luis Cuciuffo integraron la defensa del elenco que conducía Carlos Salvador Bilardo. El propio Diego Maradona, genio y figura aquella tarde en la capital mexicana, admitió la relevancia que tuvo la actuación de Cuciuffo, por entonces jugador de Vélez Sarsfield, en la mítica victoria 2-1 del 22 de junio de 1986.

‘EL PIOJO’. Claudio López es el futbolista cordobés que más veces enfrentó a Inglaterra representando a Argentina. /// CEDOC PERFIL

Al riotercerense Claudio López le tocó ser el representante de Córdoba en el encuentro que se disputó el 30 de junio de 1998 y que la historia de los Mundiales recuerda como ‘La Batalla de Saint-Étienne’. El delantero integró la alineación titular y fue reemplazado por Hernán Crespo en el segundo tiempo, por lo que no participó de la definición por penales que favoreció 4-3 al conjunto conducido por Daniel Passarella. ‘El Piojo’ haría doblete cuatro años más tarde en tierras japonesas, el 7 de junio de 2022, ingresando en el complemento por Juan Sebastián Verón. En ese duelo, que Inglaterra ganó 1-0 con un gol de penal de David Beckham, el labordense Walter Samuel y el riocuartense Pablo Aimar, actuales integrantes del cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni, jugaron respectivamente como titular y como sustituto de Cristian ‘Kily’ González.

EN EL CENTRO DE LA ESCENA. La mítica delantera de los partidos del ’53: Micheli, Cecconato, el cordobés ‘Lalo’ Lacasia, Grillo y Cruz. /// CEDOC PERFIL

Veintiséis debutantes

La semifinal del miércoles en el Atlanta Stadium marcará el debut de una generación de futbolistas argentinos en el duelo ante los ingleses, ya que el último partido entre ambas selecciones se jugó el 12 de noviembre de 2005 en Ginebra. La general de la ley incluye a los cordobeses Cristian ‘Cuti’ Romero, Nahuel Molina y Julián Álvarez, e inclusive a Lionel Messi, el integrante más veterano del actual plantel. ‘La Pulga’ no pudo estar presente en aquel compromiso del elenco dirigido por José Pekerman, ya que estaba suspendido por la tempranera expulsión en su debut ante Hungría, en otro amistoso jugado tres meses antes en Budapest. Martín Demichelis, Fabricio Coloccini y Samuel, autor de un gol, fueron los embajadores cordobeses en el 2-3 frente a Inglaterra que se jugó en Suiza.

El historial de Argentina-Inglaterra incluye otros ocho partidos amistosos y arrancó el 9 de mayo de 1951 en Wembley, donde los locales ganaron 2-1. En ese cotejo, que no tuvo presencia cordobesa, jugó ‘El Maestro’ Rubén Bravo, por entonces delantero de Racing Club, oriundo de Pujato (la misma ciudad santafesina donde nació Scaloni) y fallecido en Guatemala en 1977 durante una gira de Talleres, donde se desempañaba como entrenador.

EN LA BOMBONERA. El morterense Américo Gallego fue capitán del conjunto albiceleste en el amistoso que se jugó en cancha de Boca en 1977. /// CEDOC PERFIL

Carlos ‘Lalo’ Lacasia, el futbolista que le da su nombre al estadio de General Paz Juniors, fue el primer jugador de nuestra provincia que protagonizó un duelo futbolístico entre argentinos e ingleses. Fue el 17 de mayo de 1953 en la cancha de River Plate, en el ‘Partido Invisible’, denominado así porque quedó trunco a los 23 minutos del primer tiempo, por una lluvia torrencial que obligó a la suspensión de las acciones. Tres días antes, Lacasia participó en el 3-1 ante Inglaterra B, partido no contabilizado en el historial oficial, donde el DT Guillermo Stábile lo hizo compartir equipo por primera vez con quienes eran sus cuatro compañeros de delantera en Independiente: Rodolfo Micheli, Carlos Cecconato, Ernesto Grillo y Osvaldo Cruz. Por aquella victoria, que incluyó ‘El Gol Imposible’ de Grillo, los 14 de mayo se celebra ‘El Día del Futbolista Argentino’.

El historial oficial entre Argentina e Inglaterra registra 14 enfrentamientos entre 1951 y 2005, con dos victorias albicelestes, seis empates y seis triunfos británicos.

Entre el primer y el segundo duelo mundialista, Argentina e Inglaterra jugaron el 6 de junio de 1964 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en el marco de la Copa de las Naciones, torneo organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol para celebrar su cincuentenario y que también protagonizaron el seleccionado dueño de casa y Portugal. La victoria 1-0, que aseguró el título para los argentinos, tuvo en cancha a Roberto Telch, volante de San Lorenzo de Almagro nacido en la localidad cordobesa de San Vicente. En el lote de sustitutos, el elenco orientado por José María Minella incluyó aquella vez a dos apellidos conocidos en La Docta: el mendocino Luis Artime (padre de ‘Luifa’, actual presidente de Belgrano) y al santafesino Daniel Willington, ícono de Talleres.

EL OTRO DOBLETE A SHILTON. Antes del Mundial ’74, Mario Kempes anticipó el célebre doblete de Diego Maradona en el Estadio Azteca. /// CEDOC PERFIL

Tres gritos en Wembley

“El Cordero” Telch también participó del Argentina-Inglaterra que se jugó en Wembley el 21 de mayo de 1974, y que formó parte de la preparación del seleccionado dirigido por el triunvirato Cap-Varacka-Rodríguez para el Mundial de Alemania, donde debutaría 25 días más tarde. Aquel partido en Londres terminó 2-2 y Argentina remontó un marcador adverso con dos goles del bellvillense Mario Alberto Kempes. Quien padeció aquel doblete de ‘El Matador’ fue Peter Shilton, el mismo arquero al que Maradona le convertiría ‘La Mano de Dios’ y ‘El Gol del Siglo’ en México ’86.

Otro encuentro de preparación mundialista ante los ingleses fue el que Argentina disputó el 12 de junio de 1977 en La Bombonera, con empate 1-1. César Luis Menotti, el entrenador de nuestro elenco nacional, incluyó como titulares en aquel juego al cordobés Osvaldo Ardiles y al morterense Américo Gallego, quien ofició como capitán del equipo. Ambos integrarían el plantel que al año siguiente obtendría la ‘Primera Estrella’ de Argentina.

Ya como campeón del mundo, el elenco de Menotti volvió a encontrarse con el representativo inglés el 12 de mayo de 1980, en Wembley. Aquella vez fue triunfo 3-1 de los europeos y ‘el Tolo’ Gallego repitió presencia, en este caso compartiendo alineación con dos jugadores de Talleres: el jujeño José Daniel Valencia y el rosarino José Daniel Van Tuyne.

UN ‘10’ CORDOBÉS. Germán ‘Tato’ Martelotto vistió la emblemática camiseta de Argentina en el empate 2-2 de 1991, en Wembley. /// CEDOC PERFIL

El 25 de mayo de 1991, con Alfio Basile como entrenador, Argentina volvió a presentarse en el mítico estadio londinense, en el marco de la disputa de la Copa Stanley Rous. Allí se repitió la historia del amistoso de 1974, cuando los locales ganaban 2-0 y los sudamericanos lograron igualar el partido y nuevamente con un cordobés como goleador. En este caso fue Darío Franco, nacido en Cruz Alta, quien anotó el tanto del 2-2. Oriundo de Calchín, la ciudad de Julián Álvarez, Germán Martelotto lució aquella tarde la emblemática camiseta número ‘10’ del equipo albiceleste. ‘El Tato’, ídolo de Belgrano, jugaba en aquel momento en América de México. ‘El Cabezón’ Ruggeri y el zaguero de Marcos Juárez Fernando Gamboa completaron la presencia cordobesa en aquella recordada remontada.

Nueve años más tarde, el 23 de febrero de 2000, Argentina e Inglaterra se reencontraron en Londres para protagonizar otro duelo amistoso, que terminó en empate sin goles. Claudio López integró el banco de suplentes en el equipo que estaba a cargo de Marcelo Bielsa. Con tres presencias, ‘El Piojo’ es el futbolista cordobés que más veces enfrentó al seleccionado contra el que ‘La Scaloneta’ definirá su pase a la final del Mundial 2026.