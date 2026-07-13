"El deporte no es la guerra": el firme pedido de los ex combatientes de Malvinas en la previa del choque contra Inglaterra

Un choque mundialista entre Argentina e Inglaterra nunca será “un partido más”. Y mucho menos si el pasaje a la gran final del mundo está en juego. La adrenalina de revivir este clásico en las semifinales del certamen 2026 ya paraliza al país, pero en medio de la innegable efervescencia popular, voces de peso decidieron intervenir para poner las cosas en su lugar: los héroes de Malvinas. Con un mensaje que busca erradicar la violencia y la intolerancia, dejaron en claro que el campo no es una trinchera.

La Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" de la República Argentina emitió un contundente comunicado oficial, firmado por su presidente, Ramón López, y su secretario, Juan Carlos Sosa. Frente a un cuadro decisivo que tiene a la Selección ante los británicos, y a Francia y España por el otro lado (naciones europeas históricamente ligadas a los debates diplomáticos sobre el archipiélago), los ex combatientes trazaron una frontera inquebrantable entre la pasión por la pelota y la verdadera disputa por la soberanía.

El comunicado de los Veteranos

El texto difundido es directo y no deja lugar a dobles interpretaciones. Bajo la consigna fundamental de que "el deporte no es la guerra", los dirigentes de la entidad subrayaron que el partido del próximo miércoles es exclusivamente un evento global y de ninguna manera debe entenderse como una revancha armada. En esa línea, remarcaron que el territorio se defiende en los foros internacionales, mediante las vías diplomáticas y con el reclamo pacífico que dictamina nuestra Constitución Nacional.

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En sintonía con este pedido de “madurez colectiva”, la federación pidió a los hinchas y a los medios de comunicación a erradicar cualquier atisbo de xenofobia u odio del folklore futbolero. Para ellos, el verdadero triunfo radica en que el cántico de "los pibes de Malvinas" retumbe en cada rincón del planeta con orgullo patrio, transformando la inmensa vidriera de la Copa de la FIFA en una herramienta pacífica para "malvinizar" al mundo.

A modo de cierre, el comunicado exige sostener en lo más alto el honor y el recuerdo de los 649 compatriotas que perdieron la vida en las islas y en el Atlántico Sur. Mientras la ilusión por los colores nacionales se multiplica en cada hogar, los veteranos recordaron que la gloria que se buscará en el estadio es únicamente deportiva, ya que la marcha por la verdad histórica es un compromiso que el país asume todos los días.

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El peso de la historia: otra vez de azul

Mientras el mensaje de los veteranos busca manejar las emociones en las tribunas, en los despachos de la FIFA ya se resolvieron los detalles logísticos para el partido del miércoles a las 16. Tras una reunión clave celebrada a primera hora de este lunes entre los delegados de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y de la federación inglesa (FA), quedó confirmado de manera oficial que el campeón del mundo saldrá al campo de juego luciendo su tradicional camiseta alternativa de color azul.

Por su parte, el seleccionado europeo comandado por Thomas Tuchel mantendrá su clásica indumentaria titular blanca, la misma que vistió en cinco de los seis compromisos que lleva disputados a lo largo del actual torneo. La única excepción de los británicos ocurrió ante Panamá en el cierre de la Fase de Grupos, donde usaron una roja y se llevaron un triunfo por 2 a 0. Para Argentina, en cambio, será apenas la segunda vez que se vista de azul en este Mundial, ya que solo la había utilizado en la victoria por 3 a 1 frente a Jordania.

Inevitablemente, la confirmación de las indumentarias desató una marea de recuerdos vinculados a México 1986, donde el equipo nacional inmortalizó la camiseta azul justamente frente al mismo rival. Para los fanáticos de las estadísticas: el de este miércoles será el cuarto choque mundialista de la historia contra los ingleses en el que la Selección sale a la cancha vestida de azul.

TC