A Infantino le salió redondo: las selecciones semifinalistas del Mundial son las cuatro mejores del Ranking FIFA

El azar suele ser el componente más hermoso e impredecible del fútbol, pero son muchos los que denuncian que en los despachos de Zúrich que encabeza el siempre sonriente Gianni Infantino prefieren dejar la menor cantidad de cabos sueltos posible. La Copa del Mundo 2026 ya está en su etapa de definición y el tablero muestra un escenario que dibuja una sonrisa perfecta en las oficinas de la entidad máxima: las cuatro selecciones que disputarán las semifinales coinciden de manera exacta con los cuatro primeros puestos del Ranking FIFA.

Este monopolio de los poderosos en el fin de semana decisivo no es casualidad. Responde de forma directa al novedoso formato de ingeniería de llaves que la dirigencia comandada por Gianni Infantino implementó para esta edición. Al estructurar los cuadrantes para que los cuatro preclasificados top no se cruzaran entre sí antes de esta instancia (siempre y cuando ganaran sus grupos), la FIFA blindó a sus principales activos comerciales. La teoría necesitaba la validación del césped, y los protagonistas no fallaron.

Argentina vs Inglaterra: día, hora y por dónde ver la semifinal del Mundial 2026

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Argentina hizo valer su condición de campeón defensor

Ubicada en lo más alto del Ranking al comenzar el torneo, la Selección Argentina asumió la responsabilidad de encabezar este plan estratégico sin fisuras. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni sorteó la fase de grupos con autoridad y, gracias al diseño del cuadro, evitó cruzarse prematuramente con los otros gigantes del planeta en las instancias de 16avos, octavos y cuartos de final. Esto le permitió dosificar energías y hacer pesar su indiscutible jerarquía colectiva en los momentos de máxima tensión.

La Selección Argentina pasó la fase de grupos con autoridad y evitó cruzarse prematuramente con los otros gigantes del planeta

Para los campeones defensores, el formato funcionó como una rampa de lanzamiento ideal. Al no sufrir el desgaste de un clásico continental o de un cruce de alto riesgo contra una potencia europea en las rondas previas, Argentina edificó su camino a las semifinales con un juego destacado por la mentalidad de cada jugador para llegar a la victoria. La Albiceleste cumplió su parte del trato en los escritorios y en la cancha a pesar de ser superado por Francia en el Ranking FIFA en medio de la competencia.

Francia, Inglaterra y España: potencias de Zúrich

Del otro lado del mapa continental, los demás gigantes del fútbol mundial sostuvieron su parte del libreto con una efectividad asombrosa. Francia, Inglaterra y España, los otros tres pilares que completan los primeros puestos del ranking global, hicieron valer la ventaja competitiva de sus llaves protegidas. Aunque debieron batallar en partidos de altísima intensidad física y táctica, impusieron la ley del más fuerte para eliminar a las sorpresas del torneo.

A diferencia de lo ocurrido en Qatar 2022, donde la histórica epopeya de Marruecos rompió todos los pronósticos al colarse entre los cuatro mejores, el Mundial 2026 restableció el orden de la aristocracia del fútbol. Para Infantino y los organizadores, la clasificación de este trío junto a la Argentina representa un éxito comercial y político sin precedentes.

Argentina vs Inglaterra: cómo juegan los ingleses, sus figuras y su camino en el Mundial 2026

Las audiencias televisivas globales están aseguradas, los patrocinadores celebran y el negocio del entretenimiento se garantiza un cierre de torneo con los mejores futbolistas del planeta frente a frente. La épica de los equipos chicos quedó archivada; el tramo final del torneo quedó reservado estrictamente para los dueños del poder.

API/HB