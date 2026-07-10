La eterna juventud de los Rolling Stones: así es el nuevo disco de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood

Tres años después del exitoso lanzamiento de Hackney Diamonds, The Rolling Stones lanzaron este 10 de julio Foreign Tongues, su nuevo álbum de estudio. El trabajo reúne 14 canciones en las que la legendaria banda británica reafirma su vigencia sin renunciar a experimentar con nuevos sonidos, acompañada por un grupo de músicos invitados entre los que sobresalen Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood y Chad Smith.

El primer anticipo del álbum llegó hace dos meses con In The Stars, al que posteriormente se sumó Jealous Love. Ambos sencillos sirvieron para adelantar el espíritu del disco: un sonido directo y enérgico que conserva la identidad de los Stones, aunque con una propuesta que también se anima a recorrer nuevos caminos tanto en lo musical como en lo lírico.

El 9 de julio Mick Jagger, de 82 años, y Ronnie Wood, de 79 años, ofrecieron un espectáculo privado para promocionar su nuevo álbum, *Foreign Tongues*.

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Uno de los momentos más especiales del álbum es la inclusión de una versión de You Know I'm No Good, el clásico de Amy Winehouse. El cierre, en tanto, llega con un homenaje a uno de los artistas que más influyó en la historia del grupo: Beautiful Delilah, de Chuck Berry, reinterpretada por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood.

La grabación de Foreign Tongues se realizó en Londres, la ciudad donde nació la banda hace más de seis décadas. Para este nuevo trabajo, los Rolling Stones volvieron a reunirse con colaboradores históricos como el productor Andrew Watt, el bajista Darryl Jones, el tecladista Matt Clifford y el baterista Steve Jordan.



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Sin embargo, el momento más emotivo del disco llega con Hit Me In The Head, una canción que cuenta con la participación del inolvidable Charlie Watts. El histórico baterista alcanzó a registrar esa interpretación antes de su fallecimiento, en 2021, convirtiéndola en uno de los últimos testimonios musicales de quien integró la formación clásica de la banda durante casi seis décadas.

Los Stones estan viejos pero pasan por una gran momento creativo y sorprende la vitalidad de una banda con más de seis décadas de trayectoria.

Lista de canciones de Foreign Tongues

Rough And Twisted In The Stars Jealous Love Mr. Charm Divine Intervention Ringing Hollow Never Wanna Lose You Hit Me In The Head You Know I'm No Good Some Of Us Covered In You Side Effects Back In Your Life Beautiful Delilah

FL/ff