Los Rolling Stones lanzan disco con invitados como Robert Smith, Paul McCartney y las últimas grabaciones de Charlie Watts

El nuevo álbum de los Rolling Stones, titulado Foreign Tongues, saldrá el próximo 10 de julio. “Seguimos divirtiéndonos muchísimo", exclamó Mick Jagger junto a Keith Richards, con quien fundó el grupo en Londres en 1962, y Ronnie Wood, que se unió a los Stones en 1976.

Los tres músicos británicos conversaron con el presentador y humorista Conan O'Brian sobre el nuevo disco, ante periodistas e invitados reunidos en Brooklyn. Foreign Tongues (Lenguas extranjeras) será el 25º álbum de estudio de los Stones.

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El anterior, Hackney Diamonds, recibió en 2023 una buena acogida crítica y comercial, dando un nuevo impulso creativo al grupo tras 18 años sin un álbum de estudio original. Ese disco fue el primero que lanzaron tras la muerte de su histórico baterista Charlie Watts, en 2021.

Foreign Tongues vuelve a ser producido por el estadounidense Andrew Watt, como lo estuvo el anterior. "Fue la mejor experiencia de mi vida... Soy su mayor fan en el mundo", declaró Watt a AFP, al recordar el mes pasado en Londres grabando con el grupo.



"Uno podría creer que estamos en 1968, tu voz está impecable", le dijo Conan O'Brian a Mick Jagger. "Tomaba muchas más drogas en 1968...", respondió el cantante, ante las risas de la sala.

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La gran novedad del disco es que cuenta con la colaboración de otras leyendas de la música, como el ex The Beatles, Paul McCartney, y el líder de The Cure, Robert Smith. La presencia más emotiva es la de Charlie Watts. El álbum incluye una de sus últimas grabaciones antes de su muerte. en agosto de 2021.

Manteniendo hasta ahora el misterio sobre la salida del álbum, el grupo había lanzado recientemente un sencillo titulado "Rough and Twisted" únicamente en vinilo y en edición limitada, bajo el nombre de "The Cockroaches" ("Las Cucarachas"). Este era un seudónimo que utilizaban en sus conciertos secretos en las décadas de 1970 y 1980.

A ese adelanto se sumó “In the stars”, con un video oficial que incluye escenas de backstage de la grabación del álbum.

Una campaña de intriga digna de un thriller

Semanas antes del anuncio oficial, los Stones desplegaron una campaña de lanzamiento que fue escalando en intensidad. Primero aparecieron carteles misteriosos en Londres bajo el nombre "The Cockroaches" con códigos QR que llevaban a una página de registro. Luego vino la jugada maestra: un lanzamiento en vinilo de edición limitadísima (solo mil copias distribuidas a disquerías seleccionadas en el Record Store Day) del tema "Rough and Twisted", acreditado a The Cockroaches.

En los días previos al anuncio, vallas publicitarias con la icónica lengua de la banda y las palabras Foreign Tongues comenzaron a aparecer en ciudades de todo el mundo, escritas en diferentes idiomas: "Fremmede Sprog" en danés, "Langues Étrangères" en francés, "Dayuhang Dila" en tagalo, entre otras. El sitio oficial fue actualizado con clips de aspecto de cámara de vigilancia que los mostraba en el estudio. El domingo previo al anuncio, la banda compartió un rompecabezas deslizante en redes sociales: al completarlo, aparecía la portada del álbum, un collage caricaturesco de los tres rostros firmado por el artista norteamericano Nathaniel Mary Quinn.

Foreign Tongues estará disponible el 10 de julio de 2026 en formato digital, CD y vinilo doble. El box set deluxe incluye Blu-ray. El single físico de "In The Stars" llega el 15 de mayo.

