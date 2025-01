Marianne Faithfull, fallecida este 30 de enero a los 78 años, fue una de las grandes supervivientes de los Swinging Sixties, recuperándose del olvido de la bebida y las drogas para convertirse en una célebre y distintiva cantautora.

La cantante y compositora británica había luchado contra enfermedades, incluido el cáncer de mama y un grave episodio de Covid y su portavoz dijo este jueves que el ícono de los años 60 será "muy extrañado" por sus legiones de fanáticos en todo el mundo.

Conocida durante mucho tiempo por su tempestuosa relación con Mick Jagger de los Rolling Stones, quien, con su compañero de banda Keith Richards, escribió su inquietante éxito "As Tears Go By" en 1964, se sacudió el manto de "musa" para forjar su propio nicho musical único.

La agitada juventud de Marianne Faithfull, de musa a estrella por derecho propio

Faithfull nació el 29 de diciembre de 1946 en el seno de una glamurosa familia aristócrata de Londres: su madre era una baronesa austrohúngara y su padre un erudito espía británico. Hizo sus primeras apariciones tentativas en la escena folk antes de ser arrastrada a la órbita arremolinada de los Stones.

Aportó sofisticación bohemia y un sentido innato del estilo al Jagger suburbano después de que se lo presentara el mánager de los Stones, Andrew Loog Oldham, quien la desestimó como "un ángel con grandes tetas".

"Me trataron como alguien que no solo ni siquiera puede cantar, sino que realmente no escribe, solo algo que puedes convertir en algo", dijo más tarde.

Faithfull tuvo su primera oportunidad en 1964, después de ser descubierta por el mánager de los Rolling Stones, Andrew Loog Oldham. Saltó a la fama con su éxito "As Tears Go By", escrito por el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, y Keith Richards, quienes le fueron presentados por Oldham.

Fue seguido por una serie de sencillos exitosos, incluyendo "Come And Stay with Me", "This Little Bird" y "Summer Nights". También actuó en películas como "The Girl on a Motorcycle" y producciones teatrales.

Además de coescribir "Sister Morphine", se le atribuye haber inspirado las canciones clásicas "You Can't Always Get What You Want" y "Sympathy for the Devil", después de presentarle a Jagger la novela clásica del escritor ruso Mikhail Bulgakov "The Master and Margarita".

Durante mucho tiempo fue conocida por su tempestuosa relación con Jagger, y se mudaron juntos cuando ella tenía solo 19 años, aunque ya había estado casada brevemente y tenía un hijo pequeño.

La pareja era el rey y la reina del Swinging London, y Faithfull también era la mejor amiga de Anita Pallenberg, la artista y actriz, y en algún momento novia de otros dos miembros de los Stones, Brian Jones y Keith Richards, que se convertiría en otro ícono de la rebelión de los sesenta.

Todo el mundo quería un pedazo de ella, y Faithfull apareció en la película de Jean-Luc Godard "Made in USA", donde cantó "As Tears Go By". También protagonizó junto a Glenda Jackson "Tres hermanas" de Chéjov en el Teatro Nacional de Gran Bretaña.

Aunque su relación con Mick Jagger la volvió adicta a la cocaína, revivió su carrera como cantante y actriz en los años 70

Durante su relación con Jagger, Faithfull disfrutó de los altibajos de la fama y la fortuna repentinas, pero también de los profundos bajones de la adicción a las drogas y la falta de vivienda, y emergió del otro lado con historias que contar.

Pronto se volvió adicta a la cocaína y se sentía "destruida... y juzgada como una mala madre" después de que la policía se jactara al revelar que la encontraron vistiendo nada más que una alfombra de piel en una redada de drogas muy publicitada en 1967 que vio a Jagger y Richards condenados.

Faithfull abandonó a Jagger en mayo de 1970 cuando su vida se salió de control y terminó viviendo a la intemperie durante casi dos años en las calles de Londres.

La siguiente vez que apareció en público en un programa de televisión estadounidense en 1973 vestida de monja para cantar "I've Got You Babe" con David Bowie, su voz fina y vacilante había desaparecido, para ser reemplazada por una profunda raspa empapada de whisky que más tarde se convertiría en su marca registrada.

Fue su álbum "Broken English", lanzado en 1979, llegó para dar nueva vida a su carrera. Fue una revelación, no solo por el cambio en su voz y la forma en que expuso sin reservas las profundidades en las que se había hundido, sino porque fue un tour de force musical.

En esos momentos, se reinventó a sí misma como cantante de jazz y blues con "Strange Weather" de 1987, aclamada por la crítica.

A lo largo de una larga carrera con más de 20 álbumes a su nombre, incluido el hito "Broken English", Faithfull atrajo a una corriente de artistas más jóvenes dispuestos a trabajar con ella, incluidos PJ Harvey, Jarvis Cocker y Beck.

Faithfull revivió su carrera, pero sus demonios de las drogas no habían sido domesticados, y ahora que vivía en los Estados Unidos, volvió a chocar contra la pared a mediados de la década de 1980. Después de salir de rehabilitación, regresó a Irlanda, un refugio para ella durante toda su vida.

Fue allí donde comenzó a perfeccionar su talento musical, inspirada por su interés en la Alemania de Weimar antes de la guerra, y revivió su carrera como actriz, interpretando a la madre en la ópera rock de Pink Floyd "The Wall" en 1990.

En las montañas al sur de Dublín, también escribió el primer volumen de su autobiografía, que se publicó junto con "Una colección de sus mejores grabaciones", con sus viejos amigos Richards y Stones, el baterista Charlie Watts y el guitarrista Ron Wood.

Su reputación continuó creciendo con una serie de álbumes con colaboraciones con Daniel Lanois, Emmylou Harris, Roger Waters de Pink Floyd y PJ Harvey y Nick Cave. Ahora era una leyenda viviente, interpretándose a sí misma como Dios en la comedia británica "Absolutely Fabulous": Pallenberg interpretó al diablo.

La propia Faithfull interpretó al Diablo en el musical de Tom Waits y William S. Burroughs "The Black Rider". Más tarde, Sofia Coppola la eligió para interpretar a la emperatriz María Teresa en su película de 2008 "María Antonieta".

Y fue cantante invitada en una serie de canciones, incluyendo "The Memory Remains" de la banda estadounidense de heavy metal Metallica. Sin embargo, no fue hasta sus últimos años cuando su música escapó por completo de la sombra de su vida personal.

Su último álbum, "Negative Capability" (2018), que escribió y produjo en París, donde pasó la mayor parte de sus últimos años, fue una meditación muy aclamada sobre la pérdida y la soledad.

Acosada por su mala salud durante décadas, escapó de varios roces con la muerte, venciendo en 2006 tanto al cáncer de mama como a la hepatitis.

Siempre superviviente, se enfrentó a una de sus pruebas más duras con la pandemia cuando sufrió una dosis brutal de covid-19 en 2020, y dijo que la había dejado luchando con los efectos del covid prolongado.

Cuando se le preguntó en 2021 si podría volver a cantar, dijo por teléfono: "Cariño, no lo sé. Espero poder hacerlo. Practico canto una vez a la semana. Un amigo viene y toca mi hermosa guitarra y practico. Es una idea horrible. Pase lo que pase, no puedo cambiarlo".

Pero lejos de ser derrotada, había pasado meses completando un álbum que había comenzado antes de la pandemia.

En él se la presenta leyendo con su voz distintiva e inquietante algunas de sus poesías favoritas -Byron, Shelley, Keats y otros románticos del siglo XIX- con música de fondo de estrellas como Warren Ellis, Nick Cave y Brian Eno.

Escribiendo después de la noticia de su muerte, el crítico de pop de The Guardian, Alexis Petridis, describió el material de Faithfull como "ligero". Pero dijo que "algo en las actuaciones de Faithfull inyectó una nota de inquietud: su voz era más anhelante y melancólica de lo que las canciones necesitaban que fueran".