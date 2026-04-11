Grinbank, entre el reconocimiento y el futuro: premios y límites ideológicos

El productor histórico de grandes shows nacionales e internacionales, Daniel Grinbank, fue reconocido como personalidad destacada de Cultura por parte de la Legislatura porteña ayer, mientras continúan en el Pabellón Frers de La Rural sus últimas apuestas de realidad virtual: La última fortaleza y El horizonte de Keops.

Por su trayectoria y sus últimos desafíos, se infiere que es una persona que no reniega del avance tecnológico y que le gusta estar viendo más allá de lo que se ofrece como futuro. Esto no lo convierte en una persona con una postura inhumana o ingenua, Grinbank tiene sus límites ideológicos y preocupaciones. Se enojó mucho con los posicionamientos de Elon Musk y dejó de usar X, aunque reconoce que a veces utiliza los Tesla en sus viajes. “Cuando llego a España, que hay tantos taxis Tesla, después de doce horas de vuelo, violo mi principio de no consumir y tomo taxi, que son Tesla, por lo cual es relativo eso”, reconoció.

—¿Qué siente al obtener este reconocimiento como personalidad destacada de la Cultura por la Legislatura porteña?

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—Es una caricia al alma, si bien no soy muy afín a los premios y todo eso, cuando me lo contaron me puso contento y la verdad que siento que es un reconocimiento bienvenido. Además, la Legislatura me simpatiza más que los lobbies o los premios tradicionales.

Por otro lado, en diálogo con PERFIL, mientras el Congreso Nacional avanzaba en la reforma de la Ley de Glaciares, Grinbank anticipó su preocupación y su militancia por la judicialización, si la propuesta se aprobaba. “Yo creo que la minería no distribuye, no genera puestos de trabajo. Cuando hablan de grandes inversiones, tampoco, queda muy poco en el país y la defensa de la Ley de Glaciares tiene que ver con el cuidado de la vida, del agua y de prevalecer la ciencia, que a través de Ianigla, del Conicet, determinaba qué lugar se podía o no utilizar para minería y hoy se está desplazando para darle más poder a la casta”, lamentó.

“Además, no entiendo por qué tenemos que tener un límite del 3 % de regalía, que está en la ley y que se tendría que haber modificado teniendo márgenes para situaciones más virtuosas, como la minería en países como Australia o Chile. Me parece que es una ley totalmente retrógrada; ecosistema que se destruye no se reconstruye nunca más”, agregó.

Grinbank tiene entre sus medallas haber sido el fundador de una de las FM más importantes, como la Rock and Pop, y haber traído al país a los Rolling Stones, Madonna, Guns N’Roses y Nirvana. También, ser el responsable del regreso de Mercedes Sosa en el 82 tras su exilio y haber sido productor de Broadway, entre muchas otras cosas.