David Attenborough a los 100 años: no le tiene miedo a la muerte, sino a no haber vivido lo suficiente

Sir David Attenborough cumplirá 100 años el próximo 8 de mayo. Lejos de la quietud que sugiere un siglo de existencia, el divulgador británico asegura que no teme al final del camino, sino a no contar con tiempo suficiente para seguir trabajando. Sin señales de querer jubilarse, su labor continúa siendo tan influyente como siempre, apoyada en esa impronta narrativa —calma, curiosa y profundamente respetuosa— que se convirtió en la marca registrada de la historia del documental.

Tras ocho décadas frente a las cámaras, el británico mantiene una agenda asfixiante. En una reciente charla con la revista Yours Magazine, confesó, con su profunda voz: "No le temo a la muerte... Le temo a no haber vivido lo suficiente". Quienes integran su círculo íntimo saben que no es una frase de resignación, sino el reflejo de la lógica que guió toda su carrera: una persistente incomodidad ante lo que todavía le queda por descubrir.

David Attenborough, el hombre detrás de la voz

Sir David Attenborough está próximo a cumplir 100 años y no planea jubilarse.

Nacido en 1926 en Isleworth —apenas semanas después que la reina Isabel II, quien más tarde lo nombraría Caballero del Imperio Británico—, David se educó en la Universidad de Leicester bajo la tutela de su padre, que era rector. Su historia con la BBC comenzó en 1952, aunque con el pie izquierdo: fue rechazado en su primera solicitud como productor de radio. Sin embargo, la institución no tardó en reconocer su potencial. Para 1954 ya conducía Zoo Quest, su primer programa con filmación en exteriores, que mostraba al público animales como chimpancés, pitones y aves del paraíso.

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Durante las décadas de los 60 y 70, su ascenso fue meteórico. Llegó a ser director de programación de la BBC Television y supervisó los primeros broadcasts en color de Europa. Pese a ese rol ejecutivo, el mundo eligió recordarlo de otra manera: como aquel hombre que se arrodillaba en el barro para conectar, cara a cara, con los gorilas de montaña.

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Pero su influencia en la comunicación no se limitó a la naturaleza. Como director de la BBC Two, David fue un arquitecto de la cultura moderna. Bajo su gestión no solo se introdujo el color en Europa, sino que también le dio luz verde a proyectos que parecían imposibles, como el humor surrealista de Monty Python’s Flying Circus. Esta etapa reveló una faceta menos conocida pero vital: su capacidad para entender que la curiosidad humana no tiene límites, ya sea para observar el comportamiento de un reptil o para romper las estructuras de la comedia tradicional.

Lo que vino después es difícil de procesar por su escala. Series como Life on Earth (1979), The Living Planet (1984), The Blue Planet (2001), Planet Earth (2006), Frozen Planet (2011) o Planet Earth II (2016) no solo fueron éxitos de audiencia, sino que también expandieron los límites tecnológicos de la pantalla. Como un buscador incansable de nuevas formas de mirar, Attenborough se convirtió en el único ser humano en ganar premios BAFTA en todas las eras técnicas: blanco y negro, color, alta definición, 3D y resolución 4K.

Al cumplir los 93 años, en 2020, filmó A Life on Our Planet. Él mismo describió este documental de Netflix como su "testimonio" (witness statement). Fue un giro radical; allí abandonó la distancia documental para abrazar la urgencia del activismo. "El mundo natural se está desvaneciendo. Las evidencias están en todas partes. Ha ocurrido en mi propia vida. Lo vi con mis propios ojos", sentenció en primera persona. Por primera vez, Attenborough subordinaba su carrera profesional a la urgencia del activismo climático.

Ese mensaje se volvió más directo aún cuatro años después. En Ocean —estrenado en su 99° cumpleaños—, dejó una advertencia final: "Al acercarme al final de mi vida, entiendo que el lugar más importante de la Tierra no está en tierra, sino en el mar. Si salvamos el océano, salvamos nuestro mundo. Tras toda una vida filmando el planeta, estoy seguro de que nada importa más". El documental, producido por Silverback Studios y disponible en National Geographic, Disney+ y Hulu, fue considerado por muchos críticos y colaboradores su declaración más abarcadora.

Attenborough, toda una vida explorando el mundo.

El desafío de habitar un cuerpo centenario

El paso del tiempo, lógicamente, dejó sus huellas. En 2013, le instalaron un marcapasos y en 2015, se sometió a una doble cirugía de reemplazo de rodillas. Pero, lejos de frenarlo, los baches de salud le sirvieron para ajustar sus hábitos. "Definitivamente, cambié lo que como. No de forma dramática, pero no creo haber comido carne roja en meses. En general, me volví mucho más vegetariano de lo que jamás pensé que llegaría a ser", explicó en 2017.

Cuando se le pregunta por la jubilación, la respuesta de Attenborough es una cátedra de gratitud: "Si me ganara la vida picando carbón, tendría ganas de parar. Pero me dedico a pasear por el mundo mirando cosas fabulosamente interesantes. Qué suerte".

Hoy, su inquietud no es física, sino cognitiva. En 2021, entrevistado por Anderson Cooper para CBS News, confesó que su mayor miedo es "volverme inútil y senil". Recordó con amargura un episodio en Suiza, ocurrido en 2017, donde no pudo recordar la palabra "colza" frente a un campo de flores amarillas. "No podía pensar en el maldito nombre", dijo. La experiencia lo llevó a reconocer que estaba "aceptando" los cambios cognitivos propios de la vejez, aseguró. Sin embargo, quienes trabajan con él hoy describen una lucidez que contradice sus propios temores.

"Hasta la fecha —escribió en el Times cuando cumplió 99 años—, hemos hecho un trabajo tan bueno contando historias de desaparición y colapso que muchos de nosotros podemos imaginar fácilmente un futuro océano de arrecifes blanqueados, tortugas ahogándose con plástico, penachos de aguas residuales, enjambres de medusas y pueblos fantasma donde hubo poblaciones pesqueras llenas de vida. Puede que haya mucho que temer en un futuro cercano, pero también podría ser el momento más emocionante para vivir".

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Y continuó: "No veré cómo termina esa historia, pero, tras toda una vida explorando nuestro planeta, sigo convencido de que cuanto más disfruten y comprendan las personas al mundo natural, mayor es nuestra esperanza de salvarlo, tanto a él como a nosotros mismos".

Para este centenario, la BBC preparó un despliegue sin precedentes: tres nuevos especiales y una semana de retransmisiones icónicas. El evento central será David Attenborough: 100 Years on Planet Earth, una gala en vivo en el Royal Albert Hall con la presencia del rey Carlos III y el príncipe Guillermo. Además, se estrenarán Secret Garden, sobre los ecosistemas domésticos, y Making Life on Earth, un especial con material inédito de sus primeras grandes aventuras. Productor de los mensajes navideños de Isabel II durante años, David se convirtió en una suerte de "asesor científico" en la sombra para la Familia Real durante décadas.

Más allá de los festejos y los laureles, la vigencia de Attenborough sigue desconcertando a sus propios colegas. Jack Bootle, director de la BBC, resumió el sentir global con una frase definitiva: "Es imposible exagerar lo que Sir David nos ha dado". Sin embargo, para el hombre que le puso voz a la vida en la Tierra, el pasado es solo el comienzo. En la irremediable recta final de su vida, el naturalista sólo teme que el tiempo no le alcance para ver sanar al planeta; un nivel de autoexigencia que, incluso a los cien años, todavía no encontró su techo.