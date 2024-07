Así brillaron los Rolling Stones en su primera aparición pública en el Marquee Club

El 12 de julio de 1962 The Rolling Stones ejecutaban su primera presentación ante el público, en un escenario de Londres que marcaría el punto de partida de una larga carrera artística colmada de magia y maestría musical.

El debut del grupo británico tuvo lugar en el mítico Marquee Club.

A los 19 años, sus majestades satánicas inauguraron su vínculo con el público con una propuesta disruptiva. El rock fue nada menos que el sendero que los orientó hacia un éxito indiscutible.

Keith Richards y Mick Jagger tenían una banda desde 1961 que se llamaba Little Boy Blue & the Blue Boys, que interpretaba sobre todo versiones de Chicago blues, como Chuck Berry y Bo Diddley.

Al mismo tiempo, el guitarrista Alexis Korner lideraba el conjunto Blues Incorportated, donde Charlie Watts tocaba la batería y Mick Jagger era invitado a cantar con frecuencia. Mientras tanto, Brian Jones tocaba R&B bajo el nombre Elmo Lewis, donde conoció al pianista Ian Stewart.

El lugar del encuentro considerado histórico era el Marquee Club de la capital británica, que albergaba una efervescente movida cultural en los años 60.

The Rolling Stones.

La empatía personal y musical de Jagger, Jones y Richard dieron envión a una idea que marcaría un antes y un después en la historia del rock: fundar un nuevo grupo.

Quedó sellado el nuevo nombre a partir del impulso de Brian Jones que propuso The Rolling Stones, en homenaje al tema del artista Muddy Waters.

Junto a The Beatles, comenzaron a liderar la denominada “Invasión británica”, que conquistaría la admiración y fama mundial.

El lugar elegido para presentarse fue el epicentro que ya conocían, el Marquee Club. Un ámbito donde el jazz y Rhythm and blues también eran protagonistas.

La formación del debut de The Rolling Stones

La formación de la nueva banda para su debut en vivo tuvo a Mick Jagger en voz, Keith Richards en guitarra, Ian Stewart en piano, Dick Taylor en bajo, Tony Chapman en batería y Brian Jones en guitarra.

El afiche en la 165 de Oxford Street decía que la noche del 12 de julio de 1962 iban a debutar “Mick Jagger and the Rollin' Stones”.

La poca prensa que asistió al Marquee Club esa noche puso énfasis en la desaliñada forma de vestirse del grupo, tanto como en su talento musical.

Un hecho curioso de aquella primera presentación pública de The Rolling Stones fue que entre los espectadores estaba Charlie Watts, futuro baterista de la banda.

La banda que se presentó en el Marquee Club comenzó la gira del éxito por otros bares de Londres, como primera etapa. En esas rondas, Taylor y Chapman decidieron abandonar la banda.

Entonces Watts en la batería y Bill Wyman en bajo aparecieron para sellar la formación que durante décadas sería reconocida en el planeta.

También con la partida de Ian Stewart en el piano, la llegada de Ron Wood en los 70 reforzaría un equipo que fue ganando prestigio de forma tal que, con el correr de los años, no faltaron las voces que lo ponderaron como el mejor de la historia del rock.

Aquella noche inaugural, en el verano de la capital británica, interpretaron covers de otros grupos y cantantes. Una performance inolvidable hacia el estrellato y la consagración.

La lista de canciones que tocó The Rolling Stones en su primera presentación

Kansas City Baby What's Wrong Confessin' The Blues Bright Lights, Big City Dust My Blues Down The Road Apiece I'm A Love You Bad Boy I Ain't Got You Hush-Hush Ride 'Em On Down Back In The USA Kind Of Lonesome Blues Before Sunrise Big Boss Man Don't Stay Out All Night Tell Me You Love Me Happy Home

El Marquee Club, club constitutivo de la escena londinense

El Marquee Club fue inaugurado en 1958. Era un local chico y relativamente barato de la zona "West End" de Londres. En sus inicios ocupaba el sótano de un cine sobre la calle Oxford y se dedicó de lleno al jazz y al R&B, recibiendo a músicos como Muddy Waters.

Ya en 1964 el club se mudó a su local más icónico, ubicado sobre la calle Wardour, ocupando dos edificios. Casi todas las bandas de rock inglesas e importantes tocaron en ese pequeño escenario, durante los siguientes 25 años.

Las bandas residentes del Marquee Club, además de The Rolling Stones, eran Camel, The Yardbirds, Led Zeppelin, The Who, King Crimson, Yes, Jethro Tull y Pink Floyd (que tocaba los domingos por la tarde). También pasaron por allí The Manish Boys (con un jovencísimo David Bowie) y Fleetwood Mac. En los 70 tocaban allí Queen, The Faces, Status Quo y The Jam.

Fuente: Radio Perfil