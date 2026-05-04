De consagrados y emergentes: The Black Keys regresa con “Peaches!” y Cazzu lanza un nuevo single

The Black Keys lanza “Peaches!”

The Black Keys lanzó su decimocuarto álbum de estudio Peaches!, una colección visceral y cruda de diez canciones, descrita por el cantante Dan Auerbach como el disco “más natural” de la banda desde su debut en 2002, The Big Come Up . El proyecto nació tras el diagnóstico de cáncer de esófago del difunto padre de Auerbach, mientras este se alojaba en la casa de Dan en Nashville, en rápido declive. Patrick Carney, compañero de Dan en Black Keys y su mejor amigo desde la infancia, supo sin preguntar “que sería bueno para Dan tener algo que hacer”.

Las canciones de Peaches! reflejan el hábito obsesivo de Dan y Patrick por coleccionar discos, que en los últimos años ha derivado en una serie continua de fiestas de baile con sesiones de DJ denominadas Record Hang. Estas sesiones impulsaron un periodo de arqueología musical más profunda para ambos. “Buscaba discos de 45 rpm específicamente para ponerlos en los record hangs”, dice Dan, “pero a veces encontraba una canción y pensaba: ‘Esto podría ser divertido de tocar en directo con Pat’”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Marcos Gaba presenta "Capital"

Marcos Gaba lanzó “Capital”, un apretado shuffle de blues que retrata un día de locura por las calles de Buenos Aires, en un clima político ardiente. El pulso de rock de guitarras afiladas desemboca en un breakdown lleno de funk y ritmo bailable.



Marcos Gaba es un artista solista marplatense radicado en Capital Federal. Autodidacta, su primer instrumento fue el piano pero rápidamente se dedicó a la guitarra. Después de desligarse de su banda Los Nórdicos en los albores de la pandemia, editó su primer disco Donde Muere El Sol en 2022 con producción de Dante Barciulli y demostró su crisol de géneros musicales que van desde el Indie a la Psicodelia, el Folk Rock y el Pop. Presentó el álbum en Club TRI, Chauvin, Ciudad de Gatos y La Tangente. Compartió escenario con Delfines Entrenados para Matar, Los Siberianos y HombreBomba.

En 2023 comenzó a gestar la continuación de su carrera musical con la producción de Emiliano Méndez (Zoot, Altocamet). El resultado fue Las Nuevas Tristezas, ocho canciones que oscilan entre el garage, el post punk, la electrónica downtempo y el afrobeat. 2025 fue el año más prolífico para Gabarain, que editó su último LP No Cualquiera, un vuelco al Blues y el Rock and Roll. La gira de presentación lo llevo a girar por el sur y oeste del Gran Buenos Aires, como así también Capital Federal y Mar Del Plata. A fin de año, grabó un nuevo EP que verá la luz en mayo de 2026, Un Diablo Distinto.

Elena presenta su álbum debut

Nuevos Años Locos, es el primer álbum solista de Elena Radiciotti. Escrito en un pequeño y urgente lapso de tiempo, y producido y grabado durante un año en distintos estudios de la ciudad de La Plata, el material marca el inicio de la madurez de una artista que asumió su voz: de una tímida bajista pasó a ser una compositora multiinstrumentista.

Elena Radiciotti es música, compositora y multiinstrumentista oriunda de la provincia de Buenos Aires. Actualmente lleva diez años en la banda Isla Mujeres y es una de las piezas claves en la formación de Fonso y Las Paritarias, proyectos vinculados al nuevo rock argentino.

Cazzu estrena nuevo single

Cazzu estrenó su nuevo single “Perdón si no te llamé” en medio de su gira internacional con shows sold out por Estados Unidos y México, y en la previa a un hito clave en su carrera: su primera presentación en un estadio, que tendrá lugar en el Estadio 23 de agosto de su natal Jujuy.

Con una impronta marcada por la narrativa y la estética, la canción se inscribe dentro del universo “Latinaje”, una etapa donde La Jefa profundiza en una búsqueda conceptual que combina raíces, sensualidad y oscuridad. En este nuevo capítulo, la historia gira en torno a una figura de “viuda negra” que seduce, manipula y traiciona, desplegando una trama atravesada por el deseo, el poder y la venganza. En “Perdón si no te llamé”, Cazzu vuelve a explorar la instrumentación de sierreño moderno (docerolas, charchetas, tololoche y trombón) desde una mirada propia, combinando la tradición del género con su impronta urbana.

Mujer Cebra presenta “Páramo”

Mujer Cebra presenta “Páramo”, el segundo adelanto de su próximo disco, continuando una etapa donde la banda expande y redefine su identidad sonora. A diferencia del primer single, este nuevo lanzamiento se sumerge en un territorio distinto: un tempo más lento, una atmósfera densa, oscura y experimental, y un entramado de capas y texturas que construyen una tensión constante, invitando a una escucha más atenta.

“La idea es seguir ampliando el universo del álbum. Con esta canción estamos mostrando otra cara de estos temas que hicimos encerrados en una oficina en Microcentro”, explican.

Mau y Ricky adelantaron su álbum “Ricky y Mau” en Buenos Aires: una experiencia con inéditos y clásicos



Este segundo adelanto no solo amplía el universo del próximo álbum, sino que también revela una faceta más arriesgada y profunda del grupo, apostando por una estética menos evidente y más inmersiva.

RB CP