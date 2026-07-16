El comandante Reid Weisman reveló que Artemis II afrontó "un problema muy serio" en el espacio

La misión Artemis II volvió a colocar a la humanidad en el camino hacia el alunizaje en la Luna, pero también dejó importantes contratiempos a resolver de cara a las próximas expediciones del programa espacial impulsado por la NASA.

Durante los diez días de misión tampoco faltaron los momentos delicados. A uno de ellos se refirió el comandante estadounidense de la nave Orion, Reid Weisman, que habló en una conferencia de prensa posterior al hito espacial sobre una pérdida detectada en el sistema de propulsión del Módulo del Servicio Europeo (ESM).

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"Tuvimos algunas anomalías, como las llamamos; señales que no esperábamos del todo. Una de ellas ocurrió en mitad de la noche y podía haber sido un problema muy serio en nuestro sistema de combustibl", aseguró Weisman.

La tripulación tuvo que actuar inmediatamente para comprobar que la nave no estaba perdiendo propelente, indispensable para continuar el viaje.

"Muchas veces, lo más importante es tener paciencia. Basta con tomarse unos minutos para entender qué está indicando el sistema y tomar la decisión adecuada. Y eso fue exactamente lo que hicimos", recordó.

Su declaración aportó una mirada inédita sobre uno de los aspectos menos conocidos de la misión tripulada del proyecto de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Comandante norteamericano de la nave Orion y misión Artemis II, Reid Weisman

Más allá del inconveniente técnico, Wiseman destacó que la coordinación permanente entre la tripulación y los equipos de Houston fue determinante para evaluar cada decisión.

Según informó posteriormente la NASA, la fuga correspondía al sistema de válvulas del módulo de servicio y no afectó el rendimiento de los motores, que ejecutaron correctamente cada una de las maniobras críticas de la misión.

Los ingenieros de la NASA modificaron el cronograma tras la advertencia de Artemis II

Lejos de considerar el episodio ocurrido durante la misión Artemis II como un simple inconveniente, los ingenieros de la NASA modificaron parte del cronograma científico para obtener la mayor cantidad posible de datos sobre el comportamiento del sistema de propulsión.

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El Módulo de Servicio Europeo se destruye durante el reingreso atmosférico, por lo que la misión representó la única oportunidad para estudiar en condiciones reales el origen de la anomalía.

Reid Wiseman puso en evidencia el enorme desafío técnico que supone volver a explorar el espacio profundo y señaló: “Tuvimos algunas anomalías, como las llamamos; señales que no esperábamos del todo. Una de ellas ocurrió en mitad de la noche” en declaraciones otorgadas en una entrevista con la agencia EFE.

Parte de la tripulación de la misión Artemis II

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La información recopilada permitirá introducir mejoras de ingeniería antes de las próximas misiones tripuladas del programa Artemis, especialmente aquellas que deberán permanecer durante períodos prolongados en órbita lunar.

El equipo de especialistas de la NASA se encuentra llevando a cabo modificaciones en el sistema de válvulas del ESM con el objetivo de eliminar por completo este tipo de pérdidas en las próximas misiones proyectadas para 2027 y 2028, año en el que se espera concretar el regreso a la Luna.

PM / ds