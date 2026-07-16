Alerta máxima en Nueva York ante la llega del humo por el incendio en Canadá, a horas de la final del Mundial 2026

Una densa nube de humo proveniente de los graves incendios forestales de Canadá llego al noreste de Estados Unidos. El fenómeno enciende las alarmas sanitarias en la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, horas previas a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La situación obligó a las autoridades locales a emitir recomendaciones de emergencia para reducir la exposición al aire libre. Esto genera preocupación en la FIFA, dado que el partido decisivo se juega en el MetLife, estadio sin techo.

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Según los datos oficiales de Canadá, la actividad de los focos ígneos se aceleró hacia finales de junio debido a condiciones secas y cálidas. Para mediados de julio, el organismo de Incendios Forestales Canadiense reportó casi 850 incendios activos en todo el país.

Un informe de la NASA detalla que los vientos arrastraron las columnas de partículas hacia el sureste. Esa masa avanzó sobre Quebec y cruzó la frontera hacia el medio oeste y noreste estadounidense, tiñendo el cielo neoyorquino de gris.

El cielo neoyorquino, teñido de gris

La gravedad del escenario se constató con la llegada de la delegación de España a la sede del encuentro. Al aterrizar al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, el plantel conducido por Luis de la Fuente fue recibido por una niebla que limitaba la visibilidad.

De acuerdo a la NASA, ciudades como Toronto, Chicago y Nueva York, las partículas descendieron a niveles cercanos al suelo, provocando que el índice de Calidad del Aire (AQI) superara el umbral de 100, considerado insalubre.

Incluso, el debut de Robert Lewandowski en la MLS se pospone por las malas condiciones en la calidad del aire. El partido entre el Chicago Fire y el Vancouver Whitecaps, el primer desde la llegada del polaco, fue suspendido para el próximo 6 de octubre

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Hasta el momento, los fuegos en Canadá consumieron 1,9 millones de hectáreas en lo que va del año. Pese a que la cifra es menor a los récords históricos de 2023 y 2025, es suficiente para desatar el caos actual.

La situación en la Costa Este estadounidense también se ve agravada por una intensa ola de calor que golpea de forma paralela la región, potenciando los riesgos respiratorios para la población general y aquellos hinchas argentinos que arriben a la Gran Manzana.

BGD/ML