Mamdani señaló que Nueva York no puede arrestar a Netanyahu por orden de la Corte Penal Internacional

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, señaló este martes que no tiene autoridad para ejecutar la orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Asimismo pidió a las autoridades federales estadounidenses que investiguen al mandatario israelí.

Mediante un breve mensaje en video publicado en las redes sociales, Mamdani explicó: "Mi administración ha examinado todas las vías disponibles conforme a la ley aplicable para determinar si la ciudad de Nueva York puede ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional si Benjamín Netanyahu viniera aquí".

Estados Unidos ya gastó US$37.500 millones en la guerra con Irán y el Pentágono pidió más fondos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. El gobierno federal, sin embargo, sí la tiene, y los llamo a que se unan a la CPI y ejecuten esta orden", agregó.

El alcalde de Nueva York sostuvo la semana pasada que planeaba arrestar al primer ministro israelí si asistía a la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo septiembre.

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, afirmó en 2024 que tenía motivos razonables para creer que Netanyahu era responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva en la Franja de Gaza.

Asesinaron a un alcalde y a un periodista el mismo día en México

En el video, Mamdani sostuvo que "cualquiera con sus ojos, con su corazón, con su conciencia, debería reconocer la devastación que (Netanyahu) ha causado y entender que le corresponde estar ante un tribunal de justicia".

"Coincido con la CPI en que Benjamín Netanyahu debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes, como también lo creo en el caso de cualquier otra persona acusada por la CPI", añadió.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el lunes que el el primer ministro de Israel no sería detenido si asistía a la cumbre de las Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre en Nueva York.