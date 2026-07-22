Asesinaron a un alcalde y a un periodista el mismo día en México

La violencia volvió a golpear a México este miércoles con dos crímenes que conmocionaron al país. Un alcalde fue asesinado a balazos dentro de la sede del gobierno municipal de Temoac, en el estado de Morelos, y horas antes un periodista había sido atacado de la misma manera mientras almorzaba en un restaurante de Oaxaca.

La primera víctima fue Francisco Alejandro Leyva Aguilar, un periodista conocido por sus críticas a las autoridades estatales. Según informó la fiscalía local, hombres armados que circulaban en una motocicleta abrieron fuego contra él mientras comía en un restaurante. Una mujer que lo acompañaba resultó herida.

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Con este crimen, ya son siete los periodistas asesinados en México en lo que va de 2026, de acuerdo con el registro de Reporteros Sin Fronteras (RSF). La organización sostiene que el país es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y advierte que más del 90% de estos casos permanece impune.

Horas después, la fiscalía del estado de Morelos confirmó el asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín, quien fue atacado a balazos dentro de la sede del gobierno municipal.

Lavín era aliado del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum y, según medios locales, ya había sobrevivido a un atentado con armas de fuego en enero de este año.

Hasta el momento, las autoridades no informaron si hay personas detenidas por ninguno de los dos hechos. La fiscalía de Morelos investiga el asesinato del jefe comunal, mientras que la fiscalía de Oaxaca solicitó la colaboración de la fiscalía federal para avanzar en el caso del periodista.

Así, en menos de un día, México registró dos nuevos asesinatos que vuelven a poner el foco sobre la violencia contra funcionarios públicos y trabajadores de prensa, un fenómeno que continúa siendo una de las principales preocupaciones en el país.

LB/MSS