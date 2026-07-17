En lo que fue un escenario digno de una película de terror, el suelo empezó a moverse a primera hora de este viernes y hermanó a México, Guatemala y El Salvador en el pánico colectivo. Un violento sismo de magnitud 7,3 sacudió la región fronteriza poco antes de las 9 de la mañana y desató escenas de miedo absoluto en las calles y paralizando la rutina de millones de personas, aunque sin dejar víctimas fatales en los primeros reportes. El epicentro del fenómeno se ubicó a tan solo 48 kilómetros de la localidad de Aquiles Serdán, un punto geográfico estratégico que irradió la onda sísmica con furia hacia los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca, extendiendo su impacto directo sobre Centroamérica.

La magnitud del sacudón inicial encendió todas las alarmas internacionales, al punto de que la agencia estadounidense National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) emitió una alerta preventiva de tsunami para las costas del Pacífico. El aviso de emergencia marítima logró ser desactivado un par de horas más tarde tras comprobarse que solo hubo variaciones milimétricas en el nivel del mar. Sin embargo, la verdadera amenaza continuó bajo la tierra: el Servicio Sismológico de Estados Unidos y su par mexicano reportaron una seguidilla imparable de más de treinta réplicas inmediatas, algunas de ellas alcanzando picos escalofriantes de 6,8 grados que prolongaron la tensión en toda la zona.

En Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, el movimiento se sintió con extrema violencia en las alturas y empujó a la gente al límite. Araceli Sánchez, una empleada gubernamental que tuvo que escapar por las escaleras de emergencia desde un decimoquinto piso, dijo a la prensa que "se siente horrible allá arriba" y relató cómo el miedo hizo que muchos de sus compañeros rompieran en llanto. La única persona herida de gravedad hasta ahora fue víctima de la propia desesperación. En medio del caos, una mujer (presuntamente una migrante haitiana) sufrió una fuerte crisis nerviosa, se tiró desde un tercer piso y tuvo que ser atendida por los golpes

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El impacto cruzó las fronteras políticas con idéntica intensidad y alteró por completo la dinámica en suelo de Guatemala. Las autoridades locales ordenaron la evacuación inmediata de los principales edificios administrativos en la capital del país y en las zonas aledañas. En medio del caos urbano, la escena frente al Instituto del Seguro Social ilustró a la perfección la tensión del momento: "No nos empujemos. ¡Por favor, mantengamos la calma!", imploraba a los gritos una trabajadora mientras intentaba ordenar a decenas de empleados que se amuchaban en las veredas buscando refugio.

Frente a la magnitud de la emergencia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tomó la palabra para llevar tranquilidad a la población. A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que mantuvo un diálogo directo con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, quienes le confirmaron que no hay registro de daños estructurales masivos en una primera instancia. El alcance fue tan grande que, incluso, llegó a percibirse levemente en la Ciudad de México, ubicada a más de 800 kilómetros del epicentro, obligando a desalojar varios rascacielos por estricta precaución.

Esta semana hubo una ola de sismos en el peligroso ‘Anillo de Fuego del Pacífico’

Cierre de actividades y el fantasma de las placas tectónicas

Para evitar riesgos mayores durante las horas críticas de las réplicas, los distintos gobiernos regionales activaron un freno total en sus rutinas. La gobernación de Chiapas canceló de manera definitiva la jornada laboral de sus dependencias oficiales, mientras que, del otro lado del límite internacional, las autoridades de Guatemala dictaron la suspensión inmediata de las clases en todas las localidades fronterizas.

En paralelo, los operativos de inspección técnica comenzaron a desplegarse por el territorio. Según marcó Sheinbaum en sus comunicaciones oficiales, las autoridades de los tres niveles de gobierno iniciaron recorridos exhaustivos por las calles para evaluar posibles afectaciones estructurales invisibles y coordinar medidas preventivas. Hasta el momento, el único balance material negativo de carácter oficial fue reportado por la gestión de Chiapas, que detalló daños menores en instalaciones estatales de apenas dos municipios.

El terror vivido este viernes vuelve a poner sobre la mesa la compleja y peligrosa realidad geográfica de la región. Todo el territorio que une a México con los países centroamericanos se encuentra asentado sobre la interacción constante de distintas placas tectónicas, convirtiendo a esta zona en uno de los focos sísmicos más activos de todo el planeta. Es una inestabilidad que, ante cada nuevo temblor, revive de forma inevitable los trágicos recuerdos que dejaron los devastadores terremotos de 1985 y 2017.

TC/MSS