"Grité y grité": habló el único sobreviviente de una familia fallecida durante la caída de un edificio en el doble terremoto de Venezuela

Los dos sismos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio provocaron miles de muertes y el colapso de más de un centenar de edificios. Víctor Sardina logró sobrevivir al derrumbe del edificio El Molino, convirtiéndose en el único miembro con vida de su familia que estaba en el departamento cuando ocurrió la tragedia.

TN informó que el hombre se encontraba, esa tarde, acompañado por su esposa, su hija de 3 años, su cuñada y una amiga de la familia con su esposo y su hijo.

Según Sardina, él estaba mirando su teléfono celular cuando empezó el sismo. “Comenzó a temblar todo y el movimiento se pronunciaba cada vez más, pero no pensé en lo que venía”, reconoció. Segundos después, descubrió que la situación era muy grave: “Llegó un punto donde vi cómo se balanceaba la torre y dije ‘esto ya es otra cosa’”, recordó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El edificio derrumbado donde vivía Sardina

A diferencia de su familia, que permaneció en el living, Sardina se acercó a las ventanas. Cuando trató de acercarse nuevamente al grupo, ocurrió algo inesperado: “Vi claramente cómo el piso se separó de la pared y todos los vidrios se rompieron. Cuando vi todo eso dije: ‘Bueno, hasta aquí llegamos. Nos vamos a morir aquí’”.

Doble terremoto en Venezuela: 4.118 muertos y 16.740 heridos

Poco antes de que el edificio colapsara, logró mirar a su familia e intentó comunicarse con ellos. “Fue un grito muy duro, muy fuerte. Yo creo que me escucharon. Yo sé que me escucharon”, aseguró.

Sardina quedó cubierto por los escombros y, cuando logró volver en sí, empezó a pedir ayuda. “Grité y grité para ver si había alguien con vida. Intenté escuchar gritos, pero no lo conseguí”, rememoró para las cámaras de TN. La magnitud de la tragedia fue tan grande que los rescatistas tardaron 36 horas en llegar hasta él y poder liberarlo.

Rescatistas trabajando entre los escombros

La mitad de los profesionales de la salud en La Guaira venezolana fueron afectados directamente por el doble sismo

El 50% de los profesionales del sector sanitario en La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto en Venezuela, fueron directamente impactados, afirmó este jueves un responsable de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Más o menos un 50% fueron afectados, y una proporción todavía no precisa están desaparecidos, fallecidos o heridos”, detalló en videoconferencia de prensa Armando de Negri, responsable interino de la OPS en Venezuela.

Rescatistas argentinos trabajan entre los escombros de un edificio colapsado en Venezuela: buscan a decenas de personas desaparecidas

3 hospitales quedaron inutilizables y otros 50 todavía están operativos en todo el país, aunque parte de ellos sufrieron daños, según los datos de la OPS.

Rescatistas en Venezuela

La organización panamericana solicitó la semana pasada a la comunidad internacional una aportación extraordinaria de 24 millones de dólares para afrontar las necesidades más urgentes en el próximo medio año.

HM/MSS