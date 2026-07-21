México afirma que recibió 3 millones de turistas extranjeros durante el Mundial

México recibió cerca de 3 millones de visitantes extranjeros en sus tres ciudades sede del Mundial durante el mayor torneo de fútbol del planeta, según la primera evaluación oficial del gobierno sobre el impacto turístico del evento.

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Los visitantes extranjeros representaron alrededor del 40% de los 7,5 millones de viajes registrados a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey entre el 8 de junio y el 12 de julio, mientras que el resto correspondió a viajeros nacionales, informó el lunes la Secretaría de Turismo a Bloomberg News.

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Las cifras superaron las previsiones previas al Mundial, que apuntaban a unos 5,5 millones de visitantes en total, y ofrecen un primer indicio del impacto económico del torneo. El gobierno estima que el gasto turístico alcanzó los US$2.100 millones, equivalentes a 39.700 millones de pesos, durante el evento.

Sin embargo, aunque el número total de llegadas finalmente superó las estimaciones, la mayoría de los viajeros realizó excursiones de un día en lugar de pernoctar, que suele ser la mayor fuente de gasto turístico.

Según la Secretaría de Turismo, unos 3 millones de visitantes pasaron al menos una noche en hoteles o alojamientos de corta estancia en las tres ciudades. Otros 4,5 millones visitaron las ciudades, pero no se hospedaron.

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México albergó 13 de los 104 partidos del Mundial entre el 11 de junio y el 5 de julio, incluido el encuentro de octavos de final en el que Inglaterra eliminó a la selección mexicana. Con ello, se convirtió en el primer país en haber sido sede o coorganizador del torneo por tercera ocasión, después de las ediciones de 1970 y 1986.

Los operadores aeroportuarios mexicanos registraron caídas en el número de pasajeros durante el Mundial frente al mismo periodo del año anterior, lo que muestra que el torneo no logró impulsar a un sector que atraviesa dificultades.

No obstante, la Secretaría de Turismo indicó que la ocupación hotelera promedio alcanzó el 65% en las tres ciudades sede, un aumento de alrededor del 12% frente al mismo periodo de 2025. En los días de partido, la ocupación se ubicó entre 85% y 95%, mientras que la tarifa promedio por habitación aumentó un 51,5%.

En una entrevista, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, dijo que el gobierno espera que el Mundial impulse los viajes de ocio y de negocios a México en los próximos meses, gracias a la visibilidad internacional que generó el evento.

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Rodríguez señaló que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum prevé trabajar con las autoridades estatales y el sector privado para reforzar las iniciativas de promoción e incentivar a los viajeros a conocer destinos más allá de las tres ciudades sede.

“Hay que aterrizar estos resuktados con una campaña de promoción que parte de lo real que generó el mundial”, afirmó Rodríguez. “No tienes que crear imágenes, porque México las tiene en vivo”.

GZ