EE.UU. firmó un acuerdo nuclear con Arabia Saudita y crece la preocupación en Israel

Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación nuclear que permitirá al reino desarrollar un programa de energía nuclear con fines civiles. Sin embargo, el pacto despertó preocupación en Israel porque, según medios estadounidenses, también abriría la puerta al enriquecimiento de uranio en territorio saudita.

El convenio, conocido como "Acuerdo 123", fue firmado por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el ministro de Energía saudita, Abdulaziz bin Salman. Para entrar en vigor, todavía deberá ser ratificado por el Congreso estadounidense.

Chaco exportó un nuevo cargamento de carne caprina a Arabia Saudita

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La firma se produjo en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, marcado por el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán y por los esfuerzos de Washington para limitar el programa nuclear de Teherán. Arabia Saudita, uno de los principales rivales regionales de Irán, no mantiene relaciones diplomáticas con Israel.

Qué contempla el acuerdo

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que el programa tendrá "fines pacíficos" y estará sujeto a los compromisos internacionales de no proliferación nuclear. Además, destacó que el acuerdo dará prioridad a empresas estadounidenses para participar en el desarrollo de la industria nuclear saudita.

"Estos acuerdos cumplen con los más altos estándares de seguridad y no proliferación nuclear", afirmó Wright, quien sostuvo que el proyecto utilizará tecnología desarrollada en Estados Unidos.

Sin embargo, el texto completo del acuerdo no fue difundido oficialmente.

La cláusula que genera preocupación

Según publicaron The New York Times y The Wall Street Journal, el pacto iría más allá de los acuerdos nucleares tradicionales firmados por Washington con otros aliados.

De acuerdo con esas versiones, una de las cláusulas prevé que empresas estadounidenses puedan construir una planta de enriquecimiento de uranio en Arabia Saudita, siempre que un estudio técnico conjunto determine que existe una justificación para hacerlo.

Ese punto encendió las alarmas entre funcionarios israelíes y legisladores estadounidenses de ambos partidos, que temen que un programa nuclear civil pueda derivar, en el futuro, en capacidades para desarrollar armas nucleares.

Un acuerdo en medio de la crisis regional

El convenio llega mientras la región atraviesa una escalada de tensión. Arabia Saudita es uno de los principales aliados de Washington en Medio Oriente y recientemente fue blanco de ataques iraníes en respuesta a la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán.

Además, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron un bloqueo marítimo contra buques sauditas e intercambiaron ataques con el reino la semana pasada, poniendo en riesgo la tregua vigente desde 2022.

Alberto Ruskolekier sobre las dificultades en el Estrecho de Ormuz: “Estarían faltando 5 a 6 millones de barriles de petróleo"

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Donald Trump profundizó el acercamiento con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. En paralelo, Washington intentó integrar un eventual acuerdo nuclear dentro de una estrategia más amplia que incluye fortalecer la alianza con Arabia Saudita, impulsar la normalización de sus relaciones con Israel y avanzar en un pacto de defensa con el reino.

Aunque el acuerdo fue presentado como un programa para el desarrollo de energía nuclear con fines civiles, la posibilidad de que Arabia Saudita pueda enriquecer uranio se convirtió en el punto más sensible del convenio y abrió un nuevo foco de preocupación en Medio Oriente.

LB/MSS