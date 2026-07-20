Alberto Ruskolekier sobre las dificultades en el Estrecho de Ormuz: “Estarían faltando 5 a 6 millones de barriles de petróleo"

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, dialogó con Canal E y evaluó que la escalada del conflicto en Medio Oriente vuelve a encender las alarmas sobre el mercado energético mundial.

Alberto Ruskolekier explicó que el estrecho de Bab al-Mandeb adquirió una relevancia estratégica crítica. "Cuando hablamos del Estrecho de Bab al-Mandeb, tenemos que decir que por ese estrecho están pasando ahora más o menos 5 a 6 millones de barriles de petróleo por día", planteó.

La importancia de Arabia Saudita en el mercado energético

Además, recordó el peso de Arabia Saudita en el mercado energético mundial: "Arabia Saudita es un país que produce 10 millones de barriles de petróleo por día. Exporta casi 7 millones. El 70% de lo que produce Arabia Saudita lo exporta".

Si bien el reino logró hasta ahora compensar las dificultades en Ormuz mediante oleoductos hacia el Mar Rojo, Ruskolekier advirtió que un bloqueo sobre esa segunda vía modificaría completamente el escenario. "Si finalmente esto se concreta y la amenaza es muy seria, le estaría faltando al mundo ya de por sí, con un petróleo de cerca de 88 dólares el barril, le estaría faltando 5 a 6 millones de barriles de petróleo que pasan por esa zona", resaltó.

En dónde se observa la cotización del petróleo

Y agregó una referencia que muestra la velocidad del cambio: "Recordemos que hace 30 días el petróleo estaba cotizando en 70 a 71 dólares".

Uno de los datos que más preocupa al entrevistado es la reacción oficial de China frente al conflicto. "Hace unos minutos China oficialmente dijo que hay que respetar, y esto es un comunicado directamente de China oficial, que dice que hay que respetar la soberanía de Arabia Saudita", expresó.

Asimismo, mencionó que, "ya hubieron nueve noches de bombardeo de Estados Unidos a la República Islámica de Irán", mientras permanece la incertidumbre sobre el futuro del memorándum de entendimiento alcanzado semanas atrás.