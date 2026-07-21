Trump impulsa a Gianni Infantino para ocupar la Secretaría General de la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promueve la candidatura del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas, según publicó el diario estadounidense New York Post. De acuerdo con el medio, el mandatario considera que el dirigente suizo reúne las condiciones para suceder al portugués António Guterres, quien dejará el cargo a fines de este año al concluir su mandato.

"Es respetado por todos en el mundo y tiene una habilidad especial para unir a la gente", afirmó una fuente cercana a Trump citada por el periódico. La relación entre ambos se fortaleció durante el Mundial 2026, torneo en el que Infantino mantuvo una presencia constante junto al presidente estadounidense y le otorgó incluso el primer Premio de la Paz de la FIFA.

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Por el momento, no está confirmado que Infantino tenga intención de competir por el cargo, ni tampoco trascendió si Trump habló directamente con él sobre esa posibilidad. Sin embargo, fuentes consultadas por el medio sostienen que el mandatario ve una oportunidad ante un escenario con varios aspirantes, a quienes considera poco competitivos.

La elección del próximo Secretario General

Para convertirse en secretario general de la ONU, el presidente de la FIFA deberá obtener primero el respaldo del Consejo de Seguridad, integrado por 15 miembros y con derecho a veto para sus cinco integrantes permanentes. Luego, la candidatura deberá ser aprobada por la Asamblea General, conformada por los 193 Estados miembros del organismo.

Entre los nombres que también aparecen como posibles candidatos figuran la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Según la publicación, Bachelet podría enfrentar objeciones de Washington, mientras que Grossi podría encontrar resistencia del Reino Unido por la disputa sobre las Islas Malvinas.

La eventual postulación de Infantino también rompería con la expectativa de que el próximo secretario general provenga de América Latina o el Caribe, una región que no ocupa ese puesto desde el mandato del peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991. No obstante, distintas fuentes señalaron que la rotación geográfica no constituye una regla estricta y que el dirigente deportivo podría recibir el respaldo de varios países.

Uno de los principales impulsores de la idea es Paolo Zampolli, empresario y enviado especial de Trump para alianzas globales, quien aseguró que Infantino "haría un gran trabajo" al frente de Naciones Unidas. A su juicio, la experiencia del dirigente al frente de una organización con más de 200 federaciones afiliadas demuestra que posee capacidad para administrar una estructura internacional compleja y utilizar el deporte como herramienta de integración.

La relación entre Trump e Infantino

La iniciativa surge en un contexto de relación tensa entre Trump y la ONU. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente redujo significativamente los aportes estadounidenses al organismo y retiró al país de entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNESCO y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ese escenario, una eventual llegada de Infantino podría abrir una nueva etapa en el vínculo entre Washington y Naciones Unidas.

Además, el cambio implicaría un fuerte impacto económico para el dirigente de la FIFA. Según The New York Post, Infantino percibe alrededor de seis millones de dólares anuales como presidente del organismo rector del fútbol mundial, mientras que el salario del secretario general de la ONU ronda los 418.000 dólares por año.

Pese a estas versiones, Infantino ya anunció que buscará la reelección al frente de la FIFA en los comicios previstos para marzo próximo y, hasta el momento, no respondió a las consultas del medio estadounidense sobre la posibilidad de asumir un nuevo desafío en Naciones Unidas.

LB/MSS