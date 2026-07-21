El nuevo mapa político de Perú: Keiko Fujimori apunta a Milei y Trump como aliados clave

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, comenzó a delinear su estrategia internacional antes de asumir el cargo y uno de los vínculos prioritarios es con el presidente argentino Javier Milei. Según explicó Martín Calderón, "ya están confirmados al menos unos ocho o nueve presidentes de diversos países, y entre ellos está Javier Milei, con quien Keiko Fujimori parece estar bien vinculada ideológicamente".

El periodista sostuvo que Fuerza Popular ya trabaja activamente en la construcción de relaciones con gobiernos alineados con la derecha. "Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular ya están avanzando en los temas de las relaciones internacionales con diversos países, sobre todo con los que están con gobiernos de derecha", señaló.

Milei y Trump aparecen como aliados clave del nuevo gobierno peruano

Calderón indicó que el objetivo de Fujimori es fortalecer un bloque político internacional de derecha junto a referentes como Donald Trump y Javier Milei. "Ellos pretenden formar un bloque de derecha sólido", afirmó.

En ese marco, recordó que el vicepresidente de Fuerza Popular ya mantuvo contactos con el entorno del Gobierno argentino y destacó la cercanía entre ambos espacios políticos. Además, consultado sobre el rol del mandatario argentino, sostuvo: "Podríamos decir que Trump y Milei son dos aliados claves para lo que va a ser el gobierno de Keiko Fujimori".

Respecto de la relación bilateral entre Argentina y Perú, remarcó que Argentina continúa siendo un socio estratégico para Perú tanto en el plano político como económico. "Siempre ha sido considerado un país aliado", afirmó, y agregó que existen expectativas sobre futuros acuerdos vinculados a la apertura económica y al comercio.

Apertura económica y expectativas por un nuevo bloque regional

El periodista también señaló que las conversaciones podrían derivar en una nueva alianza regional en la costa del Pacífico. "Ya se habla de un nuevo bloque del Pacífico, de la costa del Pacífico", explicó, aunque aclaró que las negociaciones todavía se encuentran en una etapa inicial.

Sobre la política exterior peruana, indicó que el Gobierno mantiene una posición prudente frente a los conflictos internacionales debido a la importancia comercial de Estados Unidos y China. "Los gobernantes lo miran con cautela, no se pronuncian tajantemente sobre esos temas", sostuvo.

Finalmente, Calderón marcó diferencias entre el estilo político de Milei y el de la presidenta electa. "Keiko Fujimori suele ser más moderada, es una política de derecha populista", aseguró. Sin embargo, remarcó que ambos comparten una visión favorable a la liberalización económica. "Lo que sí ha manifestado públicamente y lo que se conoce por su partido, que es un partido de derecha, es la apertura económica", concluyó.