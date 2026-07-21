El gobierno de Trump pidió que la Justicia de EE.UU. otorgue inmunidad a Delcy Rodríguez por reconocerla como presidenta de Venezuela

La administración de Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que respalde la inmunidad judicial de Delcy Rodríguez, al sostener que el país la reconoce oficialmente como presidenta interina de Venezuela. El planteo busca que sea desestimada la demanda civil presentada en su contra ante un tribunal federal de Florida.

El pedido fue realizado por el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, mediante una carta enviada el 11 de julio al fiscal general adjunto Brett Shumate. En el documento se recuerda que, desde el 5 de marzo, Estados Unidos considera a Rodríguez la jefa de Estado venezolana, luego de que asumiera el poder de manera interina tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Marco Rubio confirmó que el 1 de agosto comenzará el proceso de transición democrática en Venezuela

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según la posición oficial de Washington, Rodríguez goza de inmunidad mientras permanezca en funciones, por lo que el Departamento de Estado pidió que el Departamento de Justicia presente "a la mayor brevedad" una sugerencia formal de inmunidad ante el tribunal que lleva adelante el caso.

La demanda en Florida

La dirigente venezolana enfrenta una demanda civil en el Distrito Sur de Florida, donde fue acusada por presuntos secuestros, torturas y actos vinculados al terrorismo durante el gobierno chavista.

Sin embargo, el pasado 15 de julio, un juez federal dictó una sentencia que ordenó una indemnización de US$314 millones contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del chavismo, pero excluyó a Delcy Rodríguez del fallo.

En su presentación, la administración Trump sostuvo que el caso tiene "significativas implicaciones de política exterior" y remarcó la importancia de que la demanda contra Rodríguez sea desestimada.

Además, la carta señala que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos solicitó formalmente al Departamento de Estado que certifique la inmunidad diplomática de la presidenta interina.

El contexto tras la captura de Maduro

Desde la detención de Nicolás Maduro, el gobierno estadounidense profundizó su vínculo con la administración encabezada por Delcy Rodríguez, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidenta del mandatario venezolano.

Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado mantiene su intención de regresar a Venezuela para impulsar un proceso de transición democrática.

El caso Kenemore

La demanda en la que se discute la situación de Rodríguez forma parte del denominado caso Kenemore, iniciado por más de diez ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido víctimas de secuestros y otros delitos atribuidos a dirigentes chavistas.

Entre los demandantes figuran Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes estuvieron detenidos en Venezuela y recuperaron la libertad en un intercambio de prisioneros realizado durante la presidencia de Joe Biden.

El nuevo mapa político de Perú: Keiko Fujimori apunta a Milei y Trump como aliados clave

El juez federal Darrin Gayles responsabilizó a Maduro y a otros funcionarios por violaciones a la Ley Federal Antiterrorismo (ATA), la legislación antiterrorista de Florida y la ley RICO, utilizada para perseguir organizaciones criminales.

En su resolución, el magistrado sostuvo que Maduro recurrió de manera sistemática a la detención arbitraria de ciudadanos estadounidenses para utilizarlos como moneda de negociación y también lo vinculó con actividades de narcoterrorismo.

El proceso civil se desarrolla en paralelo a la causa penal que enfrenta Maduro en Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico, donde también permanece detenida su esposa, Cilia Flores.

LB/MSS