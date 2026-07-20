Marco Rubio confirmó que el 1 de agosto comenzará el proceso de transición democrática en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que el próximo 1 de agosto comenzarán las primeras reuniones para avanzar en un diálogo orientado a una transición política en Venezuela y aseguró que Washington tendrá una intervención "muy activa" en las negociaciones.

El proceso se desarrollará entre el Gobierno venezolano y un grupo de exintegrantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015, el último Parlamento en el que la oposición obtuvo mayoría y que durante años fue reconocido por Estados Unidos como la autoridad legislativa legítima del país.

La iniciativa surge luego de que la actual Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, y dirigentes opositores que formaron parte del Legislativo de 2015 acordaran avanzar en una hoja de trabajo conjunta con el objetivo de promover la estabilidad política, fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la participación electoral.

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Según informaron ambas partes, el plan contempla avanzar en temas vinculados al sistema electoral, las instituciones del país y las condiciones para una nueva etapa política en Venezuela.

Rubio destacó el acuerdo y confirmó la intervención de Estados Unidos

Durante una conferencia de prensa, Rubio sostuvo que el entendimiento alcanzado representa un paso importante, aunque consideró que tuvo poca repercusión internacional. "La semana pasada hubo buenas noticias. Creo que se le ha dado muy poca cobertura. Un grupo que representa a la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015, el mismo grupo que reconocimos como el gobierno legítimo de Venezuela, se reunió con el gobierno y acordó establecer un formato para las conversaciones de reconciliación y para iniciar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela", afirmó.

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El funcionario explicó que las primeras reuniones oficiales comenzarán el 1 de agosto y remarcó que Estados Unidos seguirá de cerca el desarrollo del proceso. "Creemos que este acuerdo fue recibido ampliamente en Venezuela como una muy buena noticia y, por supuesto, vamos a participar muy activamente", señaló.

El contexto político de la negociación

La Asamblea Nacional elegida en 2015 estuvo conformada en su mayoría por sectores opositores al gobierno de Maduro. Tras las elecciones legislativas de 2020, el chavismo recuperó el control del Parlamento y los dirigentes opositores que integraban aquel cuerpo continuaron participando en espacios políticos reconocidos por parte de la comunidad internacional.

Uno de esos sectores es encabezado por dirigentes vinculados a la Asamblea Nacional de 2015, que ahora participan de este nuevo mecanismo de diálogo con representantes del oficialismo venezolano.

La ayuda de Estados Unidos tras los terremotos

En la misma conferencia, Rubio también se refirió a la asistencia que Washington envió a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio. Confirmó que Estados Unidos ya destinó más de 180 millones de dólares en ayuda humanitaria y adelantó que esa cifra podría aumentar a medida que avance la evaluación de los daños.

Además, aseguró que su país trabaja para facilitar el acceso de Venezuela a mecanismos financieros internacionales, con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas por el desastre.

LB/MSS