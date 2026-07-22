El CONICET busca tierras raras en antiguas playas enterradas de la costa bonaerense

Un equipo de investigación del CONICET releva paleocostas en la provincia de Buenos Aires para estudiar la presencia de tierras raras. El proyecto cuenta con el acompañamiento de la municipalidad de Patagones que generó un vínculo con las comunidades locales para realizar las primeras excavaciones y estudios de campo.

Las paleocostas son antiguas playas o zonas costeras que existieron en el pasado y que hoy se encuentran enterradas bajo sedimentos. Estos ambientes conservan concentraciones de minerales que fueron acumulados por la acción del mar y las corrientes durante miles de años.

Las tierras raras forman parte de los denominados minerales críticos y son aquellos que deben contribuir a la transición energética en los próximos 30 o 40 años, porque son importantes para el desarrollo.

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La categoría de crítico tiene que ver, por un lado, con que su demanda va en aumento y, por otro lado, con que su refinamiento y producción cada vez está en manos de muy pocos países.

El investigador del CONICET, Ernesto Schwarz, explicó que "todo el mundo busca saber dónde se encuentran las tierras raras", ya que se utilizan para el desarrollo de motores eléctricos. Estos dispositivos permiten ahorrar mucha energía y no necesitan de electricidad para su funcionamiento.

“Nuestro país es un actor principal en lo que refiere a la producción de litio. Argentina tiene la necesidad de pensar en otras fuentes potenciales de energía y asegurarse su producción, porque es una manera de defender la soberanía, pero adicionalmente se deben establecer límites claros para que esa producción genere riqueza, pero con el menor impacto ambiental posible”, subraya Schwarz.

Playas de arenas negras en Carmen de Patagones

El profesional indicó "cuando las corrientes los transportan, se van acumulando y concentrando en ambientes sedimentarios". Por este motivo, uno de los espacios donde se los puede encontrar son en las costas, aunque "cualquier actividad de extracción traería problemas ambientales".

De acuerdo con el investigador, una alternativa es ir a buscarlos en paleocostas, es decir, ambientes cercanos asociados a esas playas en los que hubo costas en el pasado y que hoy están enterradas. Debido a que estos materiales son bastante oscuros, su acumulación forma playas de arenas negras, una característica que sirve como indicador de su presencia en un determinado lugar.

“Hay registros de playas de arenas negras en la costa de Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires. Nuestro objetivo es tener el menor impacto ambiental posible y preservar las playas y dunas actuales, por eso el foco del proyecto está puesto sobre las paleocostas asociadas”, describe Schwarz.

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A partir de la información recolectada se desarrollarán mapas interactivos que sirvan como insumo para futuros proyectos, con el detalle de la concentración en cada paleocosta. El objetivo es que la iniciativa sirva de insumo al municipio o a la provincia para comenzar a generar políticas públicas o normativas de buenas prácticas.

Las muestras colectadas en las primeras extracciones están siendo analizadas en el Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) y con instrumental de otros espacios de investigación del CONICET a nivel regional.