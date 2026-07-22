Congreso: qué proyectos de Milei tienen chances de ser aprobados y cuáles enfrentan más trabas

El escenario legislativo aparece como uno de los principales desafíos del Gobierno nacional de cara a los próximos meses. Para Federico González, el oficialismo tiene posibilidades de aprobar iniciativas con menor nivel de conflicto político, aunque encontrará mayores obstáculos cuando intente avanzar sobre reformas estructurales como la eliminación de las PASO.

En ese sentido, el analista diferenció entre los proyectos que pueden generar consenso en el Congreso y aquellos que afectan intereses políticos. Mientras que iniciativas vinculadas con la inocencia fiscal y propuestas impulsadas por Federico Sturzenegger tendrían mayores posibilidades de avanzar, la reforma política aparece como uno de los principales focos de disputa.

Los proyectos que pueden avanzar y la disputa por las PASO

En ese sentido, el analista diferenció entre las iniciativas que generan consenso y aquellas que afectan intereses políticos. "Hoy el Gobierno domina el Congreso en temas que no son estrictamente controversiales", sostuvo. Por esa razón, estimó que la ampliación de la inocencia fiscal y varios proyectos impulsados por Federico Sturzenegger tienen altas probabilidades de ser aprobados.

Sin embargo, consideró que la reforma política tendrá un camino mucho más complejo. "Yo creo que la reforma política tiene que ver con eso, con el tema de las PASO. Además, lo veo más peleado", afirmó. Incluso proyectó que el resultado podría derivar en una negociación intermedia, como mantener las primarias, pero sin carácter obligatorio.

Respecto de las negociaciones parlamentarias, González sostuvo que existen distintos niveles de intercambio político. "Hay tres clases de toma y daca", explicó. Detalló que una corresponde a la negociación institucional entre Nación y provincias, mientras que otra está vinculada con la asignación de cargos políticos. Además, aclaró que no estaba acusando al Gobierno de prácticas ilícitas como el pago de votos en efectivo: "Fue una analogía y tendría que haber cuidado de decirla porque se puede interpretar mal".

Su mirada sobre el escenario electoral y su candidatura presidencial

Para González, el impacto político de la eliminación o continuidad de las PASO suele estar sobredimensionado. "Que haya o no PASO... para mí no tiene tanta importancia como el Gobierno y la oposición dicen que tiene", señaló. A su entender, el peronismo terminará resolviendo sus diferencias por la propia dinámica electoral, tal como ocurrió en 2023.

Consultado sobre la posibilidad de que surja un nuevo outsider en la política argentina, el analista sorprendió al revelar que él mismo busca ocupar ese lugar. "Yo soy candidato a presidente 2027", afirmó. Además, sostuvo que trabaja en un proyecto político basado en un desarrollismo actualizado a los desafíos de la inteligencia artificial, la tecnología y la geopolítica.

Finalmente, sostuvo que las posibilidades de aparición de nuevos liderazgos dependerán del desempeño del Gobierno de Javier Milei. Si una parte del electorado queda desencantada y no desea regresar a las opciones tradicionales, consideró que podría abrirse espacio para nuevas figuras competitivas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.