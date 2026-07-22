Indonesia ya es destino de exportación para la carne argentina

Argentina logró abrir el mercado de Indonesia para la exportación de carne bovina y productos lácteos, un avance estratégico para el sector agroindustrial que amplía la presencia nacional en Asia. La habilitación fue confirmada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca junto con la Cancillería, tras la aprobación del protocolo sanitario acordado entre el SENASA y la Dirección General de Servicios de Ganadería y Sanidad Animal de Indonesia.

La decisión permitirá que frigoríficos y establecimientos lácteos argentinos comiencen a exportar a un país de 280 millones de habitantes. Durante 2025, Indonesia importó carne vacuna por USD 884 millones, de los cuales USD 836 millones correspondieron a carne congelada, y compró lácteos por USD 1.597 millones, principalmente leche y crema abastecidas por Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Bélgica.

Una oportunidad para diversificar los destinos de exportación

La apertura representa una oportunidad para diversificar los destinos de exportación de la carne argentina, actualmente concentrados en China, principal comprador con el 60,1% de los embarques registrados en junio de 2026. Ese mes también se destacaron Estados Unidos e Israel entre los principales mercados.

Cómo crecieron las exportaciones de carne bovina en 2026

El contexto internacional acompaña el crecimiento de las exportaciones. Según el Consorcio ABC, en junio de 2026 Argentina exportó cerca de 63.900 toneladas de carne bovina refrigerada y congelada por USD 444,7 millones.

Aunque el volumen creció apenas 1,6% respecto del mismo mes de 2025, el valor exportado aumentó 35,3% impulsado por la mejora de los precios internacionales.

En el acumulado del primer semestre, las ventas externas alcanzaron 336.200 toneladas por USD 2.288 millones, un incremento interanual del 43,3% en valor. El precio promedio de exportación llegó a USD 6.963 por tonelada, consolidando la recuperación iniciada durante 2024.

El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en 30 años

El buen desempeño exportador contrasta con la situación del mercado interno. De acuerdo con la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), el consumo de carne vacuna registró en el primer semestre de 2026 su nivel más bajo en tres décadas.

El consumo per cápita descendió a 47 kilos por habitante al año, un 8,2% menos que un año antes. La caída estuvo afectada por la pérdida del poder adquisitivo y por un aumento de 53,6% en el precio de la carne, superior al ritmo de la inflación.

Cae la faena y se reduce el rodeo bovino argentino

A este escenario se suma una menor producción. La faena cayó 8,9% durante el semestre y el rodeo bovino argentino se ubica en aproximadamente 51 millones de cabezas, muy por debajo de los 60 millones alcanzados en 2006.

Pese a ello, referentes del sector sostienen que la expansión de las exportaciones no compite directamente con el abastecimiento del mercado interno, ya que ambos utilizan categorías de hacienda diferentes.