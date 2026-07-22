Ley de Desregulación: los principales cambios que impulsa el proyecto de Federico Sturzenegger

El anteproyecto de Ley de Desregulación, elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, plantea una profunda reforma normativa. La iniciativa busca simplificar trámites, eliminar restricciones y modernizar distintos sectores de la economía argentina.

El proyecto abarca reformas en profesiones liberales, salud, energía, agro, transporte marítimo y el sistema financiero. La propuesta ahora deberá iniciar su tratamiento legislativo en el Congreso.

Menos requisitos para ejercer profesiones liberales

Uno de los ejes centrales de la Ley de Desregulación es la eliminación de barreras de acceso a diversas actividades profesionales. Para ejercer como corredor inmobiliario, por ejemplo, solo será necesario ser mayor de edad y contar con título secundario.

El proyecto elimina la exigencia de colegiación obligatoria y de formación universitaria específica para esa actividad. Además, prohíbe fijar aranceles mínimos, máximos o sugeridos para las profesiones liberales y habilita su ejercicio mediante plataformas digitales.

Cambios en la venta de medicamentos y en las farmacias

En materia de salud, el proyecto habilita la venta de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias. También autoriza su comercialización a través de canales digitales con entrega a domicilio.

La reforma permite que un farmacéutico se desempeñe como director técnico de más de una farmacia. Además, habilita a las droguerías a vender directamente al público.

Desregulación del mercado del GLP

El texto también propone una fuerte desregulación del mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP). La medida prohíbe la intervención estatal en precios, márgenes de rentabilidad y volúmenes comercializados.

El proyecto mantiene, sin embargo, los controles vinculados exclusivamente a la seguridad del producto.

Reformas en el sector agropecuario

En el sector agropecuario, las contribuciones al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) pasarán a ser voluntarias desde octubre de 2027.

El anteproyecto también deroga la Ley de Arrendamientos Rurales y dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). Las prácticas enológicas, por su parte, se alinearán con los estándares de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Apertura del cabotaje para buques extranjeros

Otra de las reformas más relevantes apunta al transporte marítimo. El proyecto habilita que buques de bandera extranjera puedan realizar cabotaje nacional.

La iniciativa establece además un esquema progresivo de incorporación de tripulación argentina y elimina aranceles de importación para embarcaciones que se incorporen al registro nacional.

Digitalización financiera y nuevas regulaciones

En el plano financiero, la iniciativa impulsa la digitalización de garantías y títulos valores mediante tecnologías como blockchain y contratos inteligentes.

El proyecto también crea un sistema federal de registro de prendas y warrants. Incorpora, además, un marco regulatorio para los proveedores de servicios de activos virtuales y fortalece la protección de los fondos de los inversores.

Las leyes históricas que quedarían derogadas

El proyecto deroga normas históricas, entre ellas la ley de precio uniforme del libro, la de arrendamientos rurales, el régimen del GLP, la ley de creación de COVIAR, las restricciones al cabotaje nacional y el régimen de doblaje de películas.

De esta manera, la Ley de Desregulación consolida una propuesta de amplio alcance que ahora deberá avanzar en su tratamiento legislativo.