Ranking Social Provincial: cuáles son las provincias con mejores y peores condiciones de vida

El Ranking Social Provincial ordenó a las 24 provincias del país según sus condiciones sociales, laborales, habitacionales y de vida. El estudio combina indicadores de pobreza, empleo, vivienda, salud y educación para establecer una clasificación general.

CABA, Río Negro y Tierra del Fuego quedaron al frente del Ranking Social Provincial, mientras que Chaco, San Juan y Tucumán ocuparon los últimos lugares. Los resultados reflejan una marcada heterogeneidad social y regional entre las distintas jurisdicciones del país.

Cómo se elaboró el Ranking Social Provincial

El Ranking Social Provincial refleja la heterogeneidad sectorial, regional y social del país, con diferencias en la transformación productiva entre regiones y sectores de la población.

La clasificación pondera 12 variables agrupadas en cuatro atributos: condiciones sociales, mercado laboral, vivienda y condiciones de vida.

Social: pobreza, indigencia y Asignación Universal por Hijo (AUH).

pobreza, indigencia y Asignación Universal por Hijo (AUH). Mercado laboral: informalidad y desempleo.

informalidad y desempleo. Vivienda: déficit habitacional.

déficit habitacional. Condiciones de vida: cobertura de salud y resultados de las pruebas Aprender.

CABA, Río Negro y Tierra del Fuego lideran el ranking

CABA ocupa el primer lugar y lidera siete de los 12 atributos considerados en el estudio. La Ciudad se destaca en pobreza, informalidad, AUH, cobertura de salud y en ambas pruebas Aprender.

En el segundo y tercer puesto aparecen Río Negro y Tierra del Fuego, que completan el podio a partir de su desempeño en los indicadores laborales y habitacionales.

Chaco, San Juan y Tucumán quedan en los últimos puestos

En el extremo inferior del Ranking Social Provincial se ubica Chaco, que presenta las peores condiciones sociales del país. La provincia registra los mayores niveles de indigencia y AUH, además de los peores resultados educativos.

San Juan ocupa el penúltimo lugar y presenta el peor déficit habitacional cuantitativo y cualitativo básico entre las provincias analizadas.

Tucumán completa los últimos puestos y se ubica como la provincia con mayor nivel de informalidad laboral del país.

Las principales diferencias entre las provincias

El ranking muestra una marcada heterogeneidad social y regional entre las 24 jurisdicciones. Los resultados combinan indicadores vinculados con la situación social, el empleo, el acceso a la vivienda, la salud y la educación.

De esta manera, el Ranking Social Provincial ubica a CABA, Río Negro y Tierra del Fuego en los primeros puestos, mientras que Chaco, San Juan y Tucumán cierran la clasificación según las variables analizadas.