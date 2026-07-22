Horacio Marín descartó una baja inmediata de la nafta: "Todavía no llegamos al valor de equilibrio"

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que una reducción en el precio de los combustibles no está prevista en el corto plazo. El directivo explicó que la compañía todavía no alcanzó el equilibrio necesario para avanzar con esa medida.

Según explicó, la reciente escalada del barril Brent, impulsada por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, modificó el escenario internacional y volvió a presionar sobre los costos del sector.

Por qué no bajaría el precio de las naftas

Marín sostuvo que la evolución del mercado internacional condiciona la política comercial de YPF y reconoció que el aumento del petróleo posterga cualquier expectativa de reducción en los surtidores. "Todavía no llegamos al valor de equilibrio para bajar el precio de las naftas", afirmó.

"Con estos precios se dilata más", remarcó al referirse al impacto que tuvo la cotización del Brent, que llegó a superar los 93 dólares por barril.

La estrategia de YPF para amortiguar el impacto internacional

Durante la entrevista, el titular de la petrolera defendió el mecanismo que la empresa implementó para evitar que las variaciones del mercado externo se trasladaran de manera inmediata a los consumidores.

"Decidimos hacer un buffer de precios donde no subimos todo lo que había que subir y cuando bajaba compensábamos", explicó. Según detalló, esta política permitió amortiguar los efectos de la volatilidad internacional, aunque reconoció que el esquema todavía no alcanzó el punto de equilibrio que permitiría pensar en una baja de las naftas.

Marín insistió en que el comportamiento del precio internacional del petróleo continúa siendo el principal factor que determina la evolución de los combustibles en el mercado argentino.

Vaca Muerta y el potencial exportador de Argentina

Más allá de la coyuntura, el presidente de YPF proyectó un escenario de fuerte crecimiento para la industria energética nacional. Estimó que la producción de petróleo podría alcanzar el millón de barriles diarios hacia fines de este año.

Aseguró, además, que hacia 2031 o 2032 ese volumen podría destinarse principalmente a la exportación. En ese sentido, destacó el valor estratégico de Vaca Muerta frente a la creciente demanda mundial de energía.

"Somos un lugar apetecible porque Vaca Muerta es una roca de calidad superior a las americanas y somos un lugar de suministro seguro", sostuvo Marín.

El ejecutivo consideró que la calidad de los recursos argentinos y la estabilidad como proveedor fortalecen la posición del país en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos y una mayor búsqueda de abastecimiento confiable.