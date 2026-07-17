Científicos del Conicet actualizaron y armaron el mapa más completo de los ecosistemas argentinos

Más de 50 especialistas de todo el país elaboraron el relevamiento más exhaustivo realizado hasta ahora sobre los ecosistemas argentinos. El trabajo identifica y caracteriza ambientes marinos, terrestres y acuáticos continentales y será una herramienta clave para la conservación, la planificación territorial y la gestión ambiental.

Por primera vez, la Argentina dispone de un mapa integral y estandarizado de todos sus ecosistemas. El relevamiento, desarrollado por investigadores y técnicos de 25 institutos y universidades, identificó y caracterizó 133 ecosistemas: 12 marinos, 66 acuáticos continentales y 55 terrestres, en el estudio más completo realizado hasta la fecha.

El proyecto fue impulsado por la Dirección de Biodiversidad de la Subsecretaría de Ambiente, con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y se concretó mediante un convenio entre el CONICET y la Asociación Argentina de Ecología (AsAE), con la participación de 15 unidades ejecutoras distribuidas en todo el país.

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Buscan salvar al yaguareté restaurando ecosistemas

El trabajo reúne información geográfica, climática, biológica y de conservación en fichas estandarizadas, complementadas por un sistema de información geográfica (SIG) que integra mapas con datos ambientales, áreas protegidas y amenazas para cada ecosistema.

Según la investigadora del CONICET Paulina Martinetto, el resultado constituye una herramienta estratégica para mejorar la gestión ambiental, planificar el uso del territorio, evaluar impactos y fortalecer la conservación de la biodiversidad. Además, el material tendrá aplicaciones educativas y permitirá comprender con mayor precisión la enorme diversidad ecológica que alberga el territorio argentino.



