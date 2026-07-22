Día Mundial del Cerebro: Cómo cuidarse en el invierno para prevenir el deterioro cognitivo

Este 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro, una fecha que los expertos aprovechan para concientizar sobre la salud de este órgano fundamental. Durante el invierno, es crucial tomar medidas para mantener sus estímulos, ya que es una época en la que el deterioro cognitivo se puede profundizar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para 2050 habrá más de 150 millones de personas afectadas por trastornos neurocognitivos. En el caso de Argentina, se proyecta que el 12% de la población mayor de 65 años padece una de estas enfermedades, como la demencia o el Alzheimer.

Cómo saber si una herida emocional está cicatrizando

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Deterioro cognitivo: ¿Cómo afecta el invierno al cerebro?

Según distintos estudios que analizaron el funcionamiento del cerebro, el aislamiento social es uno de los factores clave para el desarrollo del deterioro cognitivo. Esto se debe a que la interacción social estimula y preserva el bienestar del órgano, pero durante los meses de bajas temperaturas las reuniones y la exposición al sol disminuyen considerablemente.

En Argentina, se proyecta que el 12% de la población mayor de 65 años padece una de estas enfermedades, como la demencia o el Alzheimer.

Sin embargo, estos no son los únicos factores que deterioran la salud cerebral. Según un informe de la Comisión Lancet sobre prevención, intervención y cuidado de los trastornos neurocognitivos, la falta de actividad física, la obesidad, el tabaquismo, la depresión, el bajo nivel educativo, la contaminación del aire, entre otros; también pueden perjudicar al funcionamiento del órgano.

Corrientes advierte por el desfinanciamiento de Nación en salud y proyecta una nueva fábrica de medicamentos

Consejos para cuidar el cerebro en invierno

Según los especialistas, es fundamental mantener el contacto social de forma constante, ya sea a través de una salida, llamada telefónica, o simplemente mensajes de texto constantes. La tecnología es una herramienta ideal para sostener vínculos en aquellos días en los que salir de casa es una tarea difícil.

Por otro lado, mantener hábitos saludables, como la actividad física, el cuidado del sueño, tomar sol, no fumar y moderar el alcohol; son especialmente beneficiosos para la salud del cerebro. Asimismo, se recomienda mantener la mente entrenada con la lectura, juegos de memoria, nuevos aprendizajes o actividades manuales.

Salud mamaria: cómo aborda el Hospital Privado Universitario de Córdoba la prevención y el tratamiento del cáncer de mama

Además, la salud mental y vascular están directamente relacionadas con el cerebro: por una parte, la depresión no tratada puede incidir en el deterioro cognitivo, así como los factores de riesgo cardiovasculares, como hipertensión, aumento del colesterol y glucemia. La pérdida auditiva y visual también aumentan el riesgo si no se corrigen a tiempo.

JSM/ff