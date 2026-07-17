La campaña solidaria "Unidos por Santi" busca reunir el dinero necesario para que Santiago, un niño de 11 años, pueda viajar a España y acceder a un tratamiento de protonterapia, una terapia de alta complejidad que no se encuentra disponible actualmente en Argentina. La familia explicó que el procedimiento debe realizarse en Madrid durante aproximadamente dos meses.

El niño atraviesa un delicado estado de salud luego de haber sido sometido a dos cirugías por una lesión en el cerebro. Tras la última intervención, los médicos indicaron que el siguiente paso para su recuperación es recibir protonterapia, una modalidad de radioterapia especialmente recomendada para pacientes pediátricos.

La necesidad de viajar al exterior implica afrontar gastos que exceden ampliamente las posibilidades económicas de la familia. Además del costo del tratamiento, deben cubrir pasajes, alojamiento y estadía durante el tiempo que permanezcan en España.

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Con ese objetivo, familiares, amigos, instituciones educativas, clubes deportivos y vecinos impulsan una campaña de recaudación que busca sumar aportes de toda la comunidad bajo el lema "Unidos por Santi".

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Una carrera contra el tiempo para que Santiago acceda a la protonterapia en Madrid

Santiago vivía una rutina habitual para un niño, yendo al colegio y a fútbol. Hincha de Huracán, jugaba baby fútbol y futsal cinco veces por semana en distintos clubes barriales de Caballito y Boedo hasta que, a mediados del año pasado, un dolor de cabeza cambió por completo su vida.

Su padre, Diego Scigliano, recordó el momento en que comenzó el diagnóstico: “El año pasado, de un día para el otro, Santi empezó a tener un dolor de cabeza persistente y lo llevamos al médico. Pensábamos que tenía una sinusitis y nos volvimos con un diagnóstico que ningún padre quiere escuchar”.

Luego de detectar una lesión en la fosa posterior del cerebro, Santiago fue operado por primera vez. Durante su recuperación dejó de asistir regularmente al colegio, recibió clases particulares y tuvo que abandonar la práctica del fútbol mientras continuaban los controles médicos.

Este año parecía marcar una recuperación. Había regresado a clases, aunque todavía sin actividad deportiva. Sin embargo, en uno de los estudios de seguimiento apareció una nueva lesión y el martes 7 de julio volvió a ser intervenido quirúrgicamente.

Tras esa segunda cirugía, el equipo médico recomendó iniciar un tratamiento de protonterapia en España. Según explicó la familia, el procedimiento debería comenzar dentro de las próximas semanas porque el tiempo resulta determinante para lograr los mejores resultados terapéuticos.

Actualmente Argentina todavía no cuenta con un centro operativo de protonterapia. Si bien en 2023 se formalizó un acuerdo entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad de Buenos Aires para desarrollar el Centro Argentino de Protonterapia, las instalaciones aún no comenzaron a brindar tratamientos.

Diego explicó que la familia atraviesa una verdadera carrera contra el reloj porque todavía falta reunir una parte importante del dinero necesario para concretar el viaje y comenzar el tratamiento en el plazo indicado por los especialistas.

Por qué la protonterapia es clave y cómo colaborar con la campaña “Unidos por Santi”

La protonterapia es considerada una de las formas más avanzadas de radioterapia. A diferencia de la radioterapia convencional con fotones, los haces de protones pueden dirigirse con una precisión mucho mayor sobre la zona afectada, disminuyendo el impacto sobre tejidos y órganos sanos.

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En pacientes pediátricos esta diferencia adquiere una importancia especial porque reduce significativamente el riesgo de secuelas a largo plazo. Diego explicó el motivo por el que los médicos consideran imprescindible este tratamiento para su hijo: “La protonterapia es fundamental porque ayuda a proteger los órganos vitales, algo importante porque los chicos tienen toda una vida por delante”.

La campaña ya recibió el apoyo del colegio Sagrado Corazón de Almagro, del Club Atlético Huracán, de organizaciones barriales y de los clubes donde Santiago jugaba al fútbol antes de la enfermedad, entre ellos Unión de Amigos, Primera Junta y Estrella de Boedo.

La familia también expresó su esperanza en la solidaridad de la comunidad. Diego resumió ese deseo con una frase que acompaña toda la campaña: “Nuestro deseo es que Santi sonría de nuevo y que vuelva a correr detrás de la pelota como siempre lo hizo”.

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Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante los canales habilitados por la familia:

Mercado Pago

Alias: unidosxsanti

Titular: Diego Nicolás Scigliano

Caja de ahorro en pesos

Titular: Natalia Beatriz Pérez

Alias: santimadrid26

CBU: 0170014540000017173779

Caja de ahorro en dólares

Titular: Natalia Beatriz Pérez

Alias: madridsanti26

CBU: 0170014544000064647447

La campaña resume su convocatoria con el mensaje que acompaña cada publicación y cada pedido de ayuda: “Cada gesto cuenta, cada aporte suma esperanza”.