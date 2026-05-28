jueves 28 de mayo de 2026
SOCIEDAD
PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE NIÑOS

Una campaña solidaria busca llevarles figuritas del Mundial a chicos internados

La iniciativa invita a la gente a donar figuritas que tengan repetidas de la Selección Argentina para los chicos internados en el hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Las figus más valiosas en un gesto de compañía y solildaridad durante el Mundial.

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ESPÍRITU SOLIDARIO. Compartir también puede ser parte del juego. | Cedoc Perfil
Enrique Garabetyan
Enrique Garabetyan
Redactor especializado en Ciencia, Salud & Tecnología.
 @egarabet

Siempre las figus difíciles fueron las más deseadas. Esas que costaba conseguir y que todos querían tener. Ahora, para acompañar el inminente mundial y que también los chicos internados puedan disfrutarlo, una campaña solidaria busca aportar donaciones de "figus" de la selección y llevarlas a los pacientitos.

La iniciativa, impulsada por el Ecosistema Ristretter, una comunidad de networking, propone reunir figuritas repetidas de la Selección Argentina para chicos internados en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Entre todas las que suelen despertar más entusiasmo aparecen las de Messi, Dibu, Julián o Enzo, aunque cada figurita puede convertirse en una alegría para quienes las reciben. Las figuritas que, incluso repetidas, muchos siguen guardando como un tesoro.

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“La verdadera difícil ya no es la que falta. Es la que más cuesta soltar”, explica Claudio Destéfano, director fundador de Ristretto e impulsor de la campaña.

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La propuesta apunta justamente a resignificar esas “difíciles”: transformar las figuritas más especiales de la Scaloneta en un gesto capaz de acompañar a chicos que atravesarán el Mundial desde una habitación de hospital. Porque el objetivo de esta campaña es tener un principio ahora y un final feliz.

La acción retoma el espíritu solidario impulsado durante Qatar 2022, cuando el Ecosistema Ristretter logró completar más de 170 álbumes para hogares y comedores de todo el país. Este año, el desafío vuelve a apoyarse en la misma idea: demostrar que compartir también puede ser parte del juego.

Quienes quieran sumarse pueden completar el formulario de la campaña y donar sus repetidas de la Selección Argentina aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_nmcJm_mUQq_WNY39VC6bhpZA9GOiZ1IUviGEjtlEHFj9gQ/viewform

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