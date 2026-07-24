La Bienal convocó a más de 95 mil personas en una de las noches más multitudinarias

La Bienal Internacional de Esculturas 2026 vivió este jueves una de las jornadas más convocantes de la presente edición, con más de 95 mil personas que recorrieron el Domo del Centenario y el Parque Intercultural 2 de Febrero, en Resistencia.

Chaqueños, turistas y visitantes de distintos puntos del país participaron del séptimo día del encuentro, que volvió a combinar el trabajo de los escultores a cielo abierto con espectáculos musicales, premiaciones y actividades culturales durante toda la noche.

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, recorrió el predio, saludó a los artistas que participan del certamen internacional y compartió parte de la jornada con el público. Desde el Gobierno provincial destacaron que la masiva concurrencia consolida a Resistencia como un destino vinculado con el turismo cultural y la producción artística.

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Música, reconocimientos y una multitud en el predio

La programación musical tuvo como protagonistas a Viento Norte, Gisella, Matías Valdés y Los Totora, quienes se presentaron ante un público que colmó los distintos sectores del predio y acompañó los espectáculos hasta el cierre de la jornada.

Durante la noche también se realizó la elección de la Embajadora Cultural de la Bienal y se entregaron los premios correspondientes al certamen Desafío Hierros Líder, una competencia destinada a estudiantes de instituciones artísticas de diferentes puntos del país.

Las actividades se desarrollaron en paralelo al Certamen Internacional de Escultura, donde los artistas continúan avanzando con sus obras frente al público, una de las características centrales que distingue al evento chaqueño.

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Un operativo con 600 policías y sin incidentes

Ante la masiva concurrencia, la Policía del Chaco desplegó un dispositivo integrado por 600 efectivos, distribuidos en los accesos, el interior del predio y las zonas aledañas al Parque 2 de Febrero.

El operativo estuvo encabezado por el ministro de Seguridad provincial, Hugo Matkovich, quien aseguró que la jornada se desarrolló con normalidad y sin hechos de gravedad.

“La multitud disfrutó de una jornada inolvidable con espectáculos musicales, arte y un importante operativo de seguridad que permitió el normal desarrollo del evento, sin registrarse incidentes”, sostuvo el funcionario.

El esquema preventivo incluyó controles, recorridas permanentes y presencia policial en los sectores con mayor concentración de personas, especialmente durante los espectáculos centrales.

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La Bienal se prepara para su gran cierre

La convocatoria registrada durante el séptimo día ratificó a la Bienal Internacional de Esculturas como uno de los acontecimientos culturales más importantes de la región y como una de las principales vidrieras turísticas de la provincia.

Con miles de personas recorriendo diariamente el predio, espectáculos musicales, ferias, exposiciones y escultores trabajando en vivo, el evento ingresó en su tramo final antes de la ceremonia de premiación y las actividades de cierre.