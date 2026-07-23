Córdoba se quedó con el Premio Desafío 2026 de la Bienal de Escultura

La edición 2026 de la Bienal Internacional de Escultura de Resistencia consagró al equipo de Córdoba como ganador del Premio Desafío “Hierros Líder”, la competencia que reúne a estudiantes de escuelas y facultades de arte de distintos puntos del país.

El conjunto perteneciente a la Escuela Superior de Bellas Artes “Dr. José Figueroa Alcorta”, de la Universidad Provincial de Córdoba, obtuvo el máximo reconocimiento con la obra “Metamorfosis Interna”. El grupo estuvo integrado por Néstor Fabián Ponce, quien se desempeñó como capitán, Luca Daniel Vargas Ferreyra y Gustavo Julián Pizarro.

Los jóvenes artistas completaron la pieza en un plazo de 48 horas, bajo las mismas condiciones de exposición pública que caracterizan a las competencias de la Bienal. La propuesta explora las transformaciones que pueden producirse en los intersticios y pequeños espacios cuando una estructura recibe una fuerza externa.

Michel: "El peronismo no tiene destino si no se une en la próxima elección"

Una competencia para las nuevas generaciones

El Premio Desafío es uno de los apartados más esperados de cada edición del encuentro escultórico chaqueño. Mientras los artistas internacionales avanzan con sus obras en el certamen principal, los estudiantes desarrollan sus propias creaciones dentro del mismo predio y frente al público.

La iniciativa busca acercar a los futuros profesionales a una experiencia artística de alcance internacional, además de fomentar el intercambio entre instituciones, docentes, estudiantes y escultores de reconocida trayectoria.

En esta edición participaron delegaciones de diferentes provincias, que debieron resolver sus proyectos dentro de un tiempo limitado y utilizando materiales previamente establecidos. El jurado evaluó el desarrollo conceptual, la técnica, la originalidad y la resolución final de cada pieza.

Cabalgata de la Fe 2026: dos noches de música y cierre con el Chaqueño Palavecino

Tucumán recibió la primera mención

El primer reconocimiento especial fue para la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, representada por Ana Paula Ibáñez, María Belén Bouzou y Facundo Iván Fresia.

El equipo presentó “Illam”, una escultura abstracta cuyo nombre proviene del idioma kakán y significa “vuelo”. La obra representa el impulso de elevarse y trascender, tomando al pájaro como símbolo de libertad, movimiento y conexión con el territorio.

La estructura inclinada y sus formas diagonales evocan alas en expansión, mientras que los espacios vacíos entre las piezas representan el aire, el desplazamiento y la transición entre lo material y lo espiritual.

Piko Frank reunió a 50 mil personas en la Bienal y convirtió “Ji ji ji” en un pogo folclórico

Reconocimiento para el equipo chaqueño

La segunda mención especial quedó en manos del Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza Artística Bellas Artes “Alfredo Pértile”, de Chaco.

Andrea Marina Cazzaniga, Marcos Nahuel Alexis Fernández y Ricardo José Ruiz fueron distinguidos por “Urundé’y: Guardián Incorruptible”, una obra inspirada en una leyenda guaraní.

La pieza recuerda al guerrero Urundé’y, cuya fortaleza y sabiduría habrían sido transformadas por Tupá en un árbol de madera resistente y eterna. La propuesta combina madera de urunday y metal mediante una composición geométrica que recrea la tensión de un arco protector y la mirada vigilante de un antiguo jefe guaraní.

Buenos Aires completó el podio de menciones

La tercera distinción fue para la Escuela Superior de Enseñanza Artística “Manuel Belgrano”, de la Ciudad de Buenos Aires.

El equipo integrado por Diego Alfonso Lezano, Mariela Vanina Dolce e Iván Aquino Cabrejos presentó “Fragmentos”, una instalación escultórica compuesta por tres piezas de madera tallada que mantienen un diálogo espacial entre sí.

La obra propone un recorrido visual y sensorial que combina formas, materiales y texturas. La disposición de las piezas permite que el público pueda observarlas desde diferentes perspectivas, transitar alrededor de ellas y experimentar tanto una sensación de introspección como de encuentro colectivo.

Con el triunfo de Córdoba y las menciones para Tucumán, Chaco y Buenos Aires, el Premio Desafío volvió a confirmar su importancia como plataforma de formación y visibilidad para quienes comienzan a construir su trayectoria dentro de la escultura argentina.