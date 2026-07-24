Misiones: confirman aumentos salariales para docentes y policías

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció una nueva actualización salarial para el personal de las fuerzas de seguridad y para los docentes de la provincia.

La actualización será en dos tramos (con aplicación en julio y septiembre) con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a las familias y permitir una mejor organización de su economía.

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Aumentos para docentes y policías

En el caso de las fuerzas de seguridad, un agente que presta servicios en la zona Capital pasará a percibir un haber de $1.116.251 en julio, mientras que en la zona Norte cobrará $1.326.576. En septiembre, esos valores ascenderán a $1.155.006,26 y $1.373.429,69, respectivamente.

Para el sector docente también se estableció una actualización en dos etapas. En julio, un maestro de grado sin antigüedad percibirá $801.000, mientras que quienes cuenten con el programa Hora Más alcanzarán los $1.101.000. En septiembre, esos montos pasarán a ser de $820.000 y $1.120.000, respectivamente.

En tanto, para los docentes con mayor trayectoria, que habitualmente desempeñan más de un cargo, el incremento por cada cargo de nivel primario será de no menos de $36.191 en julio y alcanzará un aumento acumulado de $72.656 por cargo en septiembre.

“Más allá de que mantenemos una mesa de diálogo permanente con los gremios, creemos que dar esta previsibilidad para julio y septiembre es clave para que los trabajadores públicos puedan planificar su economía familiar”, expresó Passalacqua. “Otra vez, somos de las poquísimas provincias en el país que estamos dando incrementos este mes”, agregó además el mandatario provincial.

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Cuáles serán los aumentos para otros sectores

El gobernador informó además que los jubilados y pensionados tendrán una actualización de la movilidad durante julio, mientras que los retirados percibirán los incrementos correspondientes en agosto y octubre.

También adelantó que durante la primera semana de agosto se convocará a las mesas salariales de los sectores de Salud y Administración Central para acordar las recomposiciones correspondientes a agosto y septiembre.

Fuente: Gobierno de Misiones.