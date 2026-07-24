Sueldos de julio en Corrientes: el Gobierno anunció el cronograma de pago para activos y jubilados

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia confirmó el esquema oficial para la liquidación de haberes correspondientes al mes de julio. La acreditación del Ingreso Salarial Mensual comenzará este lunes 27 de julio y se extenderá de forma escalonada hasta el viernes 31, alcanzando a la totalidad de los agentes de la administración pública provincial, tanto en actividad como jubilados y pensionados.

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Desde la cartera económica precisaron que el primer tramo del cronograma, correspondiente a los agentes con DNI finalizados en 0 y 1, estará acreditado y disponible para su retiro a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes (BanCo) y mediante la plataforma de homebanking desde el sábado 25.

Cronograma detallado por terminación de DNI

La distribución de las fechas de cobro se ejecutará de la siguiente manera:

Lunes 27: DNI finalizados en 0 y 1 (disponible en cajeros desde el sábado 25).

Martes 28: DNI finalizados en 2 y 3 .

Miércoles 29: DNI finalizados en 4 y 5 .

Jueves 30: DNI finalizados en 6 y 7 .

Viernes 31: DNI finalizados en 8 y 9.

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Con este esquema de pagos, la gestión provincial inyecta una masa millonaria de recursos en el circuito económico local, garantizando el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones salariales antes del cierre del mes.