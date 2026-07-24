El negocio millonario detrás de la pelota: cómo la FIFA convirtió al Mundial 2026 en un negocio de más de US$ 15.000 millones

El pitazo final en el MetLife Stadium marcó el cierre del Mundial 2026. España celebró el título y Argentina terminó con el sabor amargo del subcampeonato. Sin embargo, lejos de la cancha, había otro campeón indiscutido: la FIFA.

La entidad organizadora cerró el torneo con más de US$ 15.000 millones de ingresos, una cifra sin precedentes para una Copa del Mundo y muy superior a los cerca de US$ 8.900 millones que había presupuestado inicialmente para el ciclo 2023-2026. El crecimiento fue impulsado por un torneo más grande, con 48 selecciones, 104 partidos y tres países organizadores, que amplió todas las oportunidades de negocio.

Los millones detrás del espectáculo

La principal fuente de ingresos volvió a ser la televisión. Los derechos audiovisuales generaron más de US$ 4.000 millones, consolidando a las transmisiones como el principal motor económico del Mundial.

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A eso se sumaron más de US$ 3.000 millones por venta de entradas y paquetes de hospitalidad, favorecidos por estadios repletos y una demanda récord para los partidos decisivos.

El tercer gran pilar fueron los patrocinadores. Los acuerdos con marcas globales, socios comerciales y programas de marketing aportaron cerca de US$ 3.000 millones, mientras que las licencias, el merchandising y otros acuerdos comerciales agregaron varios cientos de millones de dólares más.

La diferencia hasta superar los US$ 15.000 millones provino de nuevos modelos de comercialización implementados por la FIFA: precios dinámicos para determinados partidos, experiencias premium, paquetes VIP y el mercado oficial de reventa de entradas, además de otros ingresos comerciales que la entidad no desglosó públicamente.

El negocio de la reventa

Una de las innovaciones más rentables fue el mercado oficial de reventa. Por primera vez, la FIFA transformó la reventa en una fuente directa de ingresos. Cada operación realizada a través de su plataforma oficial tuvo una comisión del 15% para el vendedor y otro 15% para el comprador, lo que permitió que la organización captara hasta el 30% del valor de cada entrada revendida.

Con localidades para la final comercializadas por decenas de miles de dólares, cada operación representó un ingreso significativo para la FIFA. Aunque el organismo no publicó cuánto dinero obtuvo exclusivamente por este mecanismo, reconoció que la combinación de hospitalidad, precios dinámicos y mercado secundario fue determinante para alcanzar la cifra récord de recaudación.

Un Mundial que repartió fortunas

Mientras la FIFA multiplicaba sus ingresos, también distribuyó el mayor fondo de premios de la historia.

En total repartió US$ 871 millones entre las 48 selecciones participantes.

España recibió US$ 51 millones por conquistar el título mundial, mientras que Argentina obtuvo US$ 34 millones como subcampeona. Incluso los equipos eliminados en la fase de grupos cobraron premios millonarios, lo que confirma la magnitud económica que alcanzó el torneo.

El fútbol como industria global

La ampliación del Mundial no solo modificó el formato deportivo. También multiplicó el negocio. Más partidos significaron más horas de televisión para vender, más espacios publicitarios, más patrocinadores, más entradas disponibles y un mercado de hospitalidad sin precedentes.

La pelota siguió siendo el centro del espectáculo, pero detrás de cada pase hubo contratos multimillonarios, acuerdos comerciales y operaciones financieras que terminaron convirtiendo al Mundial 2026 en el evento más rentable de la historia del fútbol.

El campeón levantó una copa. La FIFA, en cambio, levantó una caja con más de US$ 15.000 millones.