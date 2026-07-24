“Entre tierras”, la nueva serie española de Netflix protagonizada por José Coronado y Luis Zahera

El catálogo de Netflix vuelve a apostar a una ficción del universo del fenómeno Entrevías. Esta vez con una producción de época que combina ambición, secretos familiares y un elenco estelar. Se trata de “Entre tierras”, la nueva serie española que ha logrado atraer a los usuarios a través del trabajo destacado de su reparto, encabezado por figuras protagónicas como José Coronado, Luis Zahera y el rol del personaje principal interpretado por la actriz Megan Montaner.

Producida originalmente por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV y emitida con un éxito arrollador en España antes de su desembarco global en el gigante del streaming, se ha posicionado de inmediato entre los títulos más vistos de habla hispana a nivel internacional.

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Ubicada en un contexto histórico donde las tradiciones patriarcales y las presiones económicas dictaban el destino de las familias, la trama cuenta la historia de María Rodríguez , una mujer andaluza abnegada que se ve obligada a tomar una decisión desesperada para salvar a su familia de la ruina financiera.

Ambientada en la España rural de los años 60, la historia de “Entre tierras” explora las complejidades sociales, los sacrificios personales y las marcadas diferencias de clase de una época convulsa, ofreciendo un relato tenso e impactante que se consolida como uno de los títulos imperdibles de Netflix en julio de 2026.

Ante un futuro lleno de incertidumbre, María toma una decisión que transformará su destino, al aceptar casarse con un importante terrateniente de La Mancha, convencida de que ese matrimonio le permitirá asegurar la estabilidad económica de su entorno íntimo.

Sin embargo, al trasladarse a las áridas tierras de La Mancha, María descubre que la realidad que le espera es mucho más oscura de lo insinuado: la boda no era para el anciano terrateniente, sino para su sobrino Manuel, un hombre atormentado por la misteriosa desaparición de su primera esposa.

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La directora de ficción de Atresmedia y productora ejecutiva de “Entre tierras”, Monste García, sostuvo que “la serie se propone mostrar tanto la evolución de sus personajes como el reflejo de una realidad que transformó para siempre el paisaje humano de buena parte del país”.

Megan Montaner interpretando a Maria Rodríguez en Entre tierras

Un drama de época que atrapó a los espectadores de Netflix: “Entre tierras”

El drama no escatima en intensidad narrativa al abordar temas como el machismo sistémico, los secretos de sangre, el aislamiento rural y la lucha inquebrantable de una mujer por mantener su dignidad. Esta atmósfera opresiva es la clave del nuevo éxito de la plataforma.

Uno de los pilares fundamentales que explica el éxito de esta producción es la fuerza de sus actuaciones. La presencia de José Coronado y Luis Zahera aporta una solvencia actoral inigualable.

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José Coronado, actor consagrado de la televisión hispánica

El fenómeno de las series españolas de época en Netflix no es nuevo, pero la fórmula de la serie destaca por equilibrar con precisión la factura técnica y el melodrama clásico.

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El reparto se completa con talentos de la talla de Unax Ugalde, Begoña Maestre y Carlos Serrano, quienes tejen una red de personajes secundarios que enriquecen las tensiones del pueblo y las intrigas dentro de la hacienda.

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