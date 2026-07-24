Netflix estrenó este miércoles 22 de julio Elize: Sombras de una mujer, una película brasileña inspirada en la historia real de Elize Matsunaga, condenada por asesinar y descuartizar a su esposo, el empresario Marcos Matsunaga, en un caso que conmocionó a Brasil en 2012.

El thriller psicológico, dirigido por Felipe Vellas y escrito por Raphael Montes junto a Mariana Torres, reconstruye desde la ficción la relación entre ambos y los acontecimientos que derivaron en uno de los crímenes más resonantes del país. La película tiene una duración de 91 minutos y ya se ubica entre los títulos más vistos de la plataforma.

La historia retoma un caso que Netflix ya había abordado en la docuserie Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen, aunque ahora apuesta por una narración dramatizada que pone el foco en la evolución del vínculo de la pareja y en las circunstancias previas al homicidio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Que ver está noche en Netflix: Los Creyentes, un absorbente thriller español de 107 minutos

El elenco está encabezado por Lorena Comparato como Elize Matsunaga y Henrique Kimura como Marcos Matsunaga. También participan Denise Weinberg, Julia Konrad, Miwa Yanagizawa, Gustavo Falcão, Julia Shimura, Marat Descartes, Flora Sandyá, Edson Kameda, Erica Montanheiro y Arthur Toyoshima.

La historia real detrás de “Elize: Sombras de una mujer”

La película está inspirada en el caso de Elize Matsunaga, una mujer que en mayo de 2012 asesinó de un disparo a su esposo, Marcos Matsunaga, descuartizó su cuerpo y abandonó los restos en distintos puntos de una zona boscosa de Cotia, en el área metropolitana de São Paulo.

Elize Araújo Giacomini -su apellido de nacimiento- nació en Chopinzinho, en el estado brasileño de Paraná, y creció en un contexto de dificultades económicas. Según declaró años después, su infancia estuvo marcada por el abandono de su padre y por presuntos abusos cometidos por su padrastro.

Elize Matsunaga fue declarada culpable de homicidio calificado y ocultación de cadáver.

Ya en la adultez comenzó a trabajar como acompañante y publicó un anuncio en un sitio de contactos. Allí conoció a Marcos Kitano Matsunaga, heredero de la empresa alimentaria Yoki. En ese momento él estaba casado y tenía un hijo, pero inició una relación con Elize, se separó de su primera esposa y luego contrajo matrimonio con ella.

Durante un tiempo proyectaron una vida de lujo en São Paulo, con viajes, actividades recreativas y una situación económica privilegiada. Sin embargo, con el paso de los años la relación comenzó a deteriorarse.

Elize empezó a sospechar que Marcos mantenía una relación extramatrimonial y contrató a un detective privado. La investigación confirmó que el empresario tenía un vínculo con otra mujer llamada Karina, a quien también habría conocido mediante un portal de acompañantes.

La historia real de "23000 vidas", la nueva película de Netflix inspirada en el rescate de miles de refugiados en el Mediterráneo

El 19 de mayo de 2012 recibió las pruebas recopiladas por el detective. Esa noche, cuando Marcos regresó al departamento con unas pizzas, ambos mantuvieron una fuerte discusión.

La película toma ese episodio como eje de la historia y reconstruye las distintas interpretaciones sobre lo ocurrido dentro del departamento, un momento del que solo existieron las versiones de la propia Elize y las conclusiones posteriores de la investigación judicial.

El guionista Raphael Montes explicó cuál fue el enfoque elegido para la producción: “Esta no es solo una película sobre un crimen. El objetivo era contar una historia que también hiciera reflexionar a la gente. Queríamos abrir un diálogo sobre la violencia: ¿Qué llevó a Elize a cometer un acto tan brutal?”

Marcos Kitano Matsunaga se separó de su primera esposa para casarse con Elize.

Por su parte, Mariana Torres señaló: “Queríamos mostrar la dualidad de esta mujer. Es una historia con la que la gente puede identificarse de muchas maneras, pero desafortunadamente con el peor desenlace posible”.

Qué ocurrió después del crimen y cómo terminó el caso judicial de Elize Matsunaga

Elize reconoció haber tomado una de las armas que había en la vivienda y disparado contra Marcos Matsunaga en la cabeza. Según su versión, actuó durante una discusión luego de sentirse amenazada y tras haber sufrido situaciones de violencia dentro de la relación.

La Fiscalía sostuvo una hipótesis diferente. Para los investigadores, la trayectoria del disparo, la distancia desde la que fue efectuado y las acciones posteriores indicaban que el homicidio podría haber sido planificado.

Las mejores películas y series para ver este fin de semana del 25 y 26 de julio: Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, Apple TV y Filmin

Después del asesinato, Elize permaneció varias horas en el departamento. Luego descuartizó el cuerpo, distribuyó los restos en bolsas y los colocó dentro de tres valijas antes de trasladarlos hasta una zona de Cotia.

Las cámaras de seguridad del edificio registraron el momento en que Marcos ingresó al departamento, pero nunca volvió a salir. También mostraron a Elize abandonando el edificio con varias valijas y regresando sin ellas. Esa evidencia fue determinante para la investigación.

Inicialmente intentó sostener que su esposo había desaparecido, pero la acumulación de pruebas terminó por derrumbar esa versión. Finalmente confesó haber cometido el crimen, aunque siempre negó que hubiera existido planificación previa.

"La Odisea" llega al cine de la mano de Christopher Nolan: qué hay de real y qué de mito en la historia de Odiseo

El juicio comenzó en diciembre de 2016. El principal debate no giró en torno a la autoría del homicidio, que ya había sido reconocida, sino sobre si el asesinato había sido premeditado. El jurado la declaró culpable de homicidio calificado y ocultación de cadáver.

En un primer momento recibió una condena superior a los 18 años de prisión. En 2019, el Tribunal Superior de Justicia redujo la pena a 16 años y 3 meses al considerar que su confesión contribuyó al esclarecimiento del caso.

Tras cumplir aproximadamente diez años de prisión, en mayo de 2022 accedió al régimen abierto previsto por la legislación brasileña. Desde entonces mantiene un perfil bajo y permanece alejada de la exposición pública.

La película también muestra el impacto que el caso tuvo sobre la hija de la pareja, que tenía alrededor de un año cuando ocurrió el crimen. Tras la detención de Elize, la niña quedó bajo la custodia de sus abuelos paternos, quienes protegieron su identidad y evitaron su exposición pública.

RV.