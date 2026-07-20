La miniserie irlandesa “Bodkin”, furor en Netflix: tiene 7 capítulos y equilibra el suspenso y la sátira

El catálogo de la famosa plataforma se renueva constantemente, pero pocas apuestas logran el impacto inmediato que obtuvo “Bodkin”, la miniserie irlandesa de apenas 7 capítulos que se ha convertido en el nuevo fenómeno global de Netflix. La trama transcurre en un costero e idílico pueblo de Irlanda, donde se investiga la misteriosa desaparición de tres personas, que tuvo lugar décadas atrás durante el festival celta de Samhain.

Detrás de la fachada hospitalaria de los lugareños se esconde una red de secretos turbios, crímenes encubiertos y situaciones sumamente extrañas que comenzarán a poner en riesgo la vida de los protagonistas a medida que van escarbando en el pasado de su comunidad.

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“Bodkin”, catalogada como no apta para menores de edad (clasificación +16/+18 según la región debido a su lenguaje fuerte, consumo de sustancias y violencia explícita), la serie equilibra a la perfección el suspenso y la sátira hacia el consumo masivo del género true crime.

El éxito arrollador de la producción radica en su brillante e ingeniosa mezcla de humor negro, misterio e intriga criminal a través de un grupo de podcasters del género de no-ficción de ‘true crime’. Locaciones atrapantes, giros inesperados y un ritmo frenético.

“Bodkin”, La construcción de un pueblo ficticio repleto de verdades ocultas

Una de las grandes claves del éxito de "Bodkin" es cómo logra incomodar y divertir al mismo tiempo, llevando al límite los clichés del suspenso tradicional.

A pesar de no basarse en un hecho verídico, la autenticidad que el elenco le imprime a la historia logró que miles de espectadores duden de si lo que están viendo ocurrió realmente. Protagonizada por un elenco de lujo encabezado por Siobhán Cullen, el comediante norteamericano Will Forte y la joven Robyn Cara.

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La miniserie irlandesa que es furor en Netflix

El creador de la serie y showrunner de “Bodkin”, Jez Scharf, se refirió a la decisión deliberada de inventar una locación ficticia para no herir susceptibilidades reales y el meticuloso proceso de escritura de la trama.

En relación con ello, Scharf señaló: “No es una historia real, no es un lugar real. Es una ciudad falsa, es un lugar falso. Son todas personas falsas. El misterio en sí, trabajamos muy duro para encontrar algo que de ninguna manera se acerque a una historia de crimen real. La ficcionalidad fue muy deliberada”.

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La producción cuenta además con un respaldo de peso detrás de escena: está producida por Higher Ground Productions, la compañía audiovisual del expresidente estadounidense Barack Obama y Michelle Obama, lo que le dio un sello de calidad indiscutible en su distribución internacional.

PM/ML