Qué ver en Netflix en vacaciones de invierno: las 7 novedades imperdibles para disfrutar con los chicos

Las vacaciones de invierno avanzan en la Ciudad de Buenos Aires y encontrar propuestas atractivas para renovar la pantalla de casa se vuelve una prioridad para las familias. Si bien los clásicos siempre están a mano, Netflix acaba de nutrir su catálogo en este mes de julio de 2026 con títulos sumamente esperados, producciones de gran factura visual y regresos muy pedidos por el público.

Para que no pierdas tiempo navegando entre miles de opciones, seleccionamos las siete propuestas más interesantes y variadas que acaban de estrenarse o están a punto de llegar a la plataforma. Hay alternativas para todas las edades, desde aventuras repletas de misterio hasta comedias ligeras y dramas inspiradores basados en hechos reales.

1. Enola Holmes 3

La joven y carismática detective interpretada por Millie Bobby Brown está de regreso con su aventura más ambiciosa y personal hasta la fecha. En esta tercera entrega, los planes de Enola de contraer matrimonio en la soleada isla de Malta se ven drásticamente interrumpidos cuando la misteriosa desaparición de su hermano Sherlock (Henry Cavill) la obliga a postergar el altar para resolver un caso repleto de conspiraciones políticas, acción e ingenio.

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Los planes de Enola de contraer matrimonio en la isla de Malta se ven interrumpidos cuando la misteriosa desaparición de su hermano Sherlock la obliga a postergar el altar

2. 23.000 vidas

Un drama imponente y de enorme valor humano que llega a la plataforma este 17 de julio. Protagonizada por Louis Hofmann (el recordado protagonista de la serie Dark), la película está inspirada en la historia real de un grupo de jóvenes que, movilizados por la empatía y sin experiencia en altamar, deciden comprar un viejo barco pesquero con el único propósito de rescatar a refugiados en el mar Mediterráneo.

23.000 vidas es una producción emocionante y profunda, ideal para compartir y debatir con los hijos adolescentes sobre la solidaridad, la indiferencia y las realidades del mundo

3. El Halcón

Para las tardes grises donde lo único que se busca es reír en familia, esta serie de comedia que se estrena el 16 de julio es la opción perfecta. La historia, encabezada por Will Ferrell y Molly Shannon, se enfoca en una antigua leyenda del golf que, tras perder su gloria hace más de veinte años, decide emprender un caótico, accidentado y desopilante regreso al circuito profesional para recuperar su honor.

4. Heartstopper para siempre

El emotivo y esperado cierre de una de las sagas juveniles más queridas del streaming llega este 17 de julio en formato de película. Kit Connor y Joe Locke se vuelven a poner en la piel de Nick y Charlie para transitar los últimos momentos de su etapa escolar y dar los primeros pasos hacia la vida universitaria, abordando el futuro de su relación con una enorme madurez.

Kit Connor y Joe Locke se vuelven a poner en la piel de Nick y Charlie para transitar los últimos momentos de su etapa escolar y dar los primeros pasos hacia la vida universitaria

5. La pequeña casa de la pradera

Una de las grandes sorpresas del mes de julio es la llegada de esta espectacular y renovada adaptación de la mítica historia de la familia Ingalls. La serie de época retrata con una factura técnica bellísima y paisajes imponentes las andanzas cotidianas, los desafíos de la vida en la frontera estadounidense durante el siglo XIX y la inquebrantable unión familiar ante las adversidades.

6. Los creyentes

Quienes tengan en casa a hijos adolescentes apasionados por el misterio y los giros inesperados encontrarán en este thriller español que estrena el 24 de julio una cita obligada. Protagonizada por el reconocido Jose Coronado, la trama sigue a una joven que regresa a su casa tras la repentina muerte de su madre y comienza a sospechar que su propio padre esconde un secreto sumamente oscuro.

La trama sigue a una joven que regresa a su casa tras la repentina muerte de su madre y comienza a sospechar que su propio padre esconde un secreto sumamente oscuro

7. 72 Horas

Dirigida por Tim Story, esta comedia de acción familiar que aterriza en el catálogo el próximo 24 de julio promete adrenalina y risas por igual. La historia sigue a un grupo de personajes comunes que se ven envueltos en un enredo contrarreloj y deben resolver una serie de desafíos absurdos en un plazo de tres días para salvar el día. Ligera, rápida y muy visual, es de esas películas ideales para cerrar el fin de semana de vacaciones.

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