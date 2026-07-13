Netflix presentó el documental sobre José Mourinho que promete sacudir al fútbol mundial

El gigante de las producciones en streaming volvió a dar un golpe sobre la mesa en el ámbito deportivo. Netflix anunció oficialmente el lanzamiento de una producción sumamente esperada que repasa la trayectoria de uno de los directores técnicos más influyentes del siglo.

La figura central del documental es José Mourinho, el estratega portugués que revolucionó los esquemas tácticos y la comunicación en el deporte rey. La serie, producida bajo una expectativa total, busca desentrañar el mito del autodenominado "Special One".

El estreno oficial de esta imperdible miniserie documental está programado a nivel global para el próximo 11 de agosto, fecha en la que los suscriptores podrán acceder a todo su contenido.

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La propuesta se compone de un formato dinámico dividido en tres partes, lo que permitirá estructurar de manera profunda las distintas etapas de su exitosa pero también tormentosa carrera en el viejo continente.

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La campaña de promoción de la serie comenzó con fuerza en redes sociales a través de una fuerte frase pronunciada por el propio DT: "No haces un documental con un tipo que no gana nada", desafiando a todos sus críticos históricos.

Qué se mostrará en la serie de José Mourinho

El contenido del documental ofrece un recorrido exhaustivo por los hitos más grandes de su carrera profesional, partiendo desde sus primeros pasos en los banquillos de Portugal hasta alcanzar la cúspide europea.

La obra audiovisual pone el foco principal en la conquista de la Champions League con el Porto de su país y, posteriormente, con el Inter de Milán, hazañas que terminaron de consolidar su estatus de leyenda táctica.

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Tampoco faltará el análisis detallado de su histórica y competitiva etapa al mando del Real Madrid, un periodo caracterizado por la máxima tensión deportiva y un altísimo nivel de competencia en el fútbol español.

La narrativa no se limita únicamente a la táctica de juego; también explorará el lado más humano del entrenador y su singular relación con los futbolistas, las juntas directivas y su habitual confrontación con la prensa internacional.

Finalmente, el material promete exhibir imágenes inéditas y testimonios de su entorno más íntimo, permitiendo a los espectadores conocer de cerca cómo es la vida del estratega luso fuera de los límites del terreno de juego.