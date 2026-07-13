El catálogo de Netflix ofrece opciones para todos los gustos: desde películas de acción y suspenso hasta comedias, dramas y series que lideran el ranking de reproducciones.

Estas son algunas de las mejores recomendaciones para este lunes 13 de julio, ideales tanto para quienes buscan un estreno como para quienes prefieren descubrir títulos que se convirtieron en favoritos de la plataforma.

Las mejores películas para este lunes 13 de julio

1) Hermanito

Hermanito es una película de comedia y acción de Netflix protagonizada por John Cena y Michelle Monaghan. Se estrenó globalmente en la plataforma el 24 de octubre de 2025.

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Hermanito es una película de comedia y acción de Netflix protagonizada por John Cena y Michelle Monaghan

2) Enola Holmes 3

Enola Holmes ya se encuentra disponible para ver en streaming en todo el mundo tras su estreno mundial el miércoles 1 de julio de 2026 mediante la plataforma de Netflix. La tercera entrega marca el cierre de la exitosa trilogía cinematográfica de misterio y aventuras.

3) Los colores del mal: Negro

Este film es un drama criminal y suspenso psicológico polaco estrenada en Netflix el pasado 10 de junio de 2026. La obra continua la secuela oficial del éxito Los colores del mal: Rojo, lanzada en 2024.

Las mejores series para este lunes 13 de julio

1) Emergencia radiactiva

Emergencia radiactiva es una miniserie brasileña de 5 episodios, estrenada el 18 de marzo de 2026 y disponible en Netflix. Inspirada en hechos reales, físicos y médicos intentan contener una catástrofe radiológica y salvar miles de vidas.

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2) Los dinosaurios

La producción más relevante sobre este tema en la plataforma es Los dinosaurios, una aclamada miniserie documental estrenada el 6 de marzo de 2026. La obra cuenta con la producción ejecutiva de Steven Spielberg y la narración de Morgan Freeman.

3) Casi feliz

Serie de comedia semi biográfica argentina en la que el comediante y personalidad de radio Sebastián navega los obstáculos de su vida adulta. Una relación complicada con su ex-esposa y una lista de inseguridades harán que el protagonista busque la felicidad.