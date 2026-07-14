Los creyentes: el nuevo thriller español de José Coronado que promete atrapar a los suscriptores de Netflix

El cine de suspenso español ha consolidado una marca registrada en el streaming gracias a tramas milimétricas, secretos familiares y actuaciones de primer nivel. En esta línea, Netflix se prepara para incorporar a su catálogo una de las producciones más prometedoras de la temporada: Los creyentes, un oscuro thriller psicológico protagonizado por el galardonado actor José Coronado, que desembarcará en la plataforma el próximo 24 de julio de 2026.

La historia gira en torno a una mujer de 30 años que, conmocionada por la repentina y misteriosa muerte de su madre, se ve obligada a regresar a la casa familiar. Lo que en principio parece un duelo doloroso pero previsible, pronto se transforma en una pesadilla cuando una serie de indicios, inconsistencias y silencios incómodos la llevan a sospechar que la verdad detrás del fallecimiento es mucho más siniestra de lo que todos aparentan.

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Un pacto de silencio en el seno familiar

La trama central de Los creyentes se sumerge en las dinámicas de poder más complejas del ámbito doméstico. A medida que la protagonista avanza en su investigación informal, las pistas comienzan a señalar de manera alarmante a su propio padre, interpretado por Coronado. Es así como la búsqueda de justicia se convierte en un laberinto de tensión, manipulación emocional y dudas, donde los lazos de sangre se tensan hasta el límite.

La película juega constantemente con la percepción del espectador, desdibujando la línea entre la paranoia de la protagonista y una conspiración real dentro de su entorno más íntimo. Los secretos del pasado y las lealtades familiares puestas a prueba son el motor de un guion diseñado para mantener al público elaborando teorías hasta el último minuto de metraje.

Los creyentes desembarcará en la plataforma el próximo 24 de julio de 2026

El regreso de un especialista en el suspenso

El largometraje cuenta con el gran atractivo de tener al frente a José Coronado, un actor que es sinónimo de éxito en el género de intriga dentro del catálogo de Netflix gracias a títulos previos que cautivaron a la audiencia global. En esta oportunidad, Coronado vuelve a desplegar su enorme solvencia para encarnar personajes magnéticos, ambiguos y capaces de generar tanto desconfianza como fascinación con un solo gesto.

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Con una atmósfera asfixiante, una dirección de fotografía impecable y un ritmo que no da respiro, Los creyentes se perfila como una de las citas obligadas del mes para los amantes de las historias de misterio y los dramas familiares con tintes de thriller psicológico. La verdad saldrá a la luz a finales de julio, en exclusiva para todos los suscriptores de la plataforma.

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